開槍殺人華裔女警首出庭 被控多項謀殺重罪

市警72分局華裔女警員吳依凡首次上庭，被控多項謀殺重罪。(讀者提供)

震驚華社的布碌崙 (布魯克林)華裔 女警吳依凡(Yvonne Wu，音譯)槍殺案，日前因槍手為休班警員殺害手無寸鐵的民眾，交由州檢察長辦公室的特別調查組(Office of Special Investigations)接手；州檢察長詹樂霞(Letitia James)18日表示，這名來自史泰登島的31歲華裔女警在布碌崙刑事法院首次出庭，被控多項謀殺重罪。

當日開庭由法官格里克(Joshua Glick)主持，並對吳依凡提起刑事訴訟，指控其一項二級謀殺罪與一項二級謀殺未遂罪。

休班警員吳依凡日前在前女友李珍妮家中，掏槍射向她與疑似新歡的梁嘉米，胸口中彈的梁嘉米最終不治身亡，腹部中槍的李珍妮則傷勢穩定、有望存活；知情者透露，吳依凡因占有欲強而被李珍妮提出分手，但期間不停尾隨對方、不歸還房屋鑰匙 ，也曾到其家中亮槍威脅。

根據紐約州 法律，如果一名警員、治安官或懲教官，因行為不當導致他人死亡，將由州檢察長辦公室特別調查組先進行評估；而該人在案發時的狀態可能為執勤或休班，且死者可能持有武器或或手無寸鐵。此外，死者可能已經或可能沒有被拘留或監禁，如果調查組的評估表明死亡卻由執法者造成，將會對案件進行全面調查。

詹樂霞表示，吳依凡通過其律師要求對指控進行檢查，以確保她理解所有指控內容，並協助她進行辯護，法院對此表示同意；目前吳依凡被取保候審，她的下次出庭時間被定為11月19日。