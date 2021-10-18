紐約市1年542人自殺 NYC Well免費心理諮商

曼哈頓新地標Vessel已發生多起自殺事件，幾度被迫對遊客關閉。(Getty Images)

紐約市 衛生局日前公布自殺死亡相關數據；在新冠疫情 下，紐約市2020年自殺死亡人數與前幾年相同，過去十年間平均自殺率持平，約是全美平均值的一半。衛生局提醒，市民可透過NYC Well免費接受心理健康 支援服務。

疫情期間，紐約人面臨創傷，衛生局長喬克西(Dave Chokshi)提醒，不要單獨承受壓力，可善用 NYC Well，與顧問聯繫，以取得協助。

衛生局新報告中的初版數據顯示，2020年紐約市有 542人死於自殺，與前幾年相較大致持穩；另一份2010至 2019年自殺死亡趨勢的報告顯示，過去十年中，紐約市整體自殺率持平，約為全美自殺率的一半。

疫情期間，衛生局搭配媒體宣傳公布指南，明列紐約人應對自殺念頭的方法、以及該如何取得協助。

紐約市每16小時就有一人死於自殺；。根據社區健康調查(Community Health Survey)，全市屆滿18歲成年人中，過去12個月曾認真考慮自殺的比例達2.4% ，這些有自殺念頭的人當中，嘗試過自殺的比例為14.1%。

據衛生局介紹，自殺意圖有跡可循，警告訊號包括談論死亡或自殺、訴說絕望的感覺、聲稱自己是負擔而逃避朋友家人、對任何活動興趣缺缺、情緒波動、無故贈送財物、向家人朋友道別。

衛生局指出，人們總認為，談論或詢問自殺議題會產生自殘的念頭，這是一大誤解；事實上，開口詢問或許可讓人敞開心扉、接納他人協助，重點是放下主觀去傾聽、讓對方感受關心。

紐約市NYC Well提供全天候服務，市民可免費獲得專業輔導員協助，使用200多種語言；請致電1-888-NYC-WELL，發短信「WELL」至 65173， 或到網站nyc.gov/nycwell線上聊天；情況危急時請撥打911。