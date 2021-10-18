吸毒致死人數 紐約市一年猛增36%

CDC日前公布的一份報告顯示，紐約市吸毒致死人數過去一年來大增36%。（路透）

聯邦疾病防治中心(CDC)日前公布的一份報告顯示，紐約市 吸毒致死人數過去一年來大增36%；在此情況下，州府日前仍出台新政，要求執法人員不再干預公共場合的吸毒行為；此舉遭到共和黨紐約市長候選人史里華(Curtis Sliwa)抨擊，稱這將損害紐約市的經濟恢復。

根據報告，截至今年3月31日之前的12個月內共有2243名紐約市民吸毒致死，相比之下此前一年的數字為1653人；CDC表示，這一最新數字未必反應紐約市吸毒問題的全貌，因為數據仍不夠完整；數據顯示，紐約市過去一年共有1853人死於鴉片過量，比此前一年猛增45%；908人死於古柯堿過量，比此前一年增加35%；800人吸食海洛因過量死亡，比前一年增加15%。

儘管吸毒致死人數大增，紐約郵報報導，市警日前收到了州府的政策指導，要求執法人員不再干預公共場合吸食毒品 的行為；這項新規源於州長霍楚 (Kathy Hochul)日前簽署的一項法案，要求對持有或銷售皮下注射器的行為去罪化；州府的通知指出，「執法人員不應對任何持有皮下注射器的人採取措施，即便注射器內藏有管制藥物，新規立即生效。」

新規還聲明，任何人持有皮下注射器，即便注射器內並非來自藥店處方或合法針頭交換項目，此種行為也並非違規。

根據市警總局的數據，吸毒行為在臨近曼哈頓賓州車站的「車衣區」(Garment District)大量增加，截至9月19日，該地毒品相關犯罪數量比去年同期大增41%；共和黨紐約市長候選人史里華17日在該區參加競選活動時表示，霍楚簽署的新法將阻礙紐約市的經濟恢復，「如果一群癮君子決定在州長官邸門口注射毒品，霍楚難道會置之不理嗎？當然不會，這是不被允許的。」

史里華表示，如果他當選市長，將對這一新法發動「戰爭」，「霍楚的行為是律人不律己，她不會深受其害，但我們其他人不是，這會傷害紐約市經濟恢復。」