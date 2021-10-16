曼哈頓下東城主幹道 16歲少年頭部中槍亡

曼哈頓下東城主幹道，16歲少年遭槍擊中頭部身亡。(讀者提供)

曼哈頓下東城主幹道地蘭西街(Delancey St.)16日晚發生一起致死槍案，一名16歲少年遭人用槍擊 中頭部身亡，另一人被擊中腿部受傷。

警方表示，案發當晚8時30分左右，這名16歲的受害者和一大群人站在地蘭西街交蘇福克街(Suffolk St.)的拐角處，一名槍手靠近並開火。

警方稱，到達時發現這名少年躺在離威廉 斯堡大橋入口不遠的街上，已經失去了意識；他被緊急送往表維醫院(Bellevue Hospital)，但在那裡被宣布死亡；另一名24歲的男子右大腿中槍後被朋友送往西奈山醫院(Mount Sinai Beth Israel)，並無生命危險。

消息人士稱，現場至少發現了五處40口徑的彈殼痕跡，截止目前無人被捕，案件仍在進一步調查之中；但警方認為該槍擊是有明確目標的。

到目前為止，這名16歲少年已成為今年第22個街頭暴力殞命者；根據市警數據，在1月至9月30日期間，至少有21名青少年死於持械或持槍暴力，是2019年和2020年同期數字的三倍多。

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