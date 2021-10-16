亞裔男持刀劫出租車司機 警方急尋

亞裔男子曼哈頓華埠持刀搶劫六旬出租車司機，警方急尋。（市警提供）

曼哈頓華埠市警五分局轄區近日發生一起企圖搶劫(Attempted Robbery)案件，一亞裔 男子凌晨在東百老匯 (East Broadway)攔截一輛出租車 後上車持刀行搶，但遭司機奮力抵抗；嫌犯見狀逃離現場，受害者受輕傷，但沒有財產損失；警方15日公布亞裔男子體貌，徵詢線索破案。

警方表示，案件發生在本月4日凌晨4時30分左右，該亞裔男子在東百老匯88號前攔截了一輛出租車，並告知這名63歲的司機朝一目的地駛去；但隨後他在後座上掏出一把刀架在受害者脖子上，並威脅說，「把錢給我，你就不會受傷。」

警方稱，受害者並未就範，而是把車停在了擺也街(Bayard St.)和包厘街(Bowery)的西北角，徒手抓住了尖刀與嫌犯對峙；亞裔嫌犯見狀打開車門沿擺也街向南逃逸，並未得手。

案件導致受害者手部輕微割傷，救援人員和轄區警員趕到現場後將其送往表維醫院(Bellevue Hospital)治療，隨後出院。

警方15日公布了亞裔男嫌的體貌，年約25歲，中等身材，身高五呎八吋，體重170磅左右；他最後一次被看到時身穿黑色連帽夾克、下身黑色運動褲、黑色運動鞋、身背淺色背包、頭戴黑色棒球帽。

現呼籲民眾若看到和圖中體貌相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。