亞裔男子曼哈頓華埠持刀搶劫六旬出租車司機。(市警提供)

曼哈頓華埠市警五分局轄區近日發生一起企圖搶劫(Attempted Robbery)案件,一亞裔 男子凌晨在東百老匯 (East Broadway)攔截一輛出租車 後上車持刀行搶,但遭司機奮力抵抗;嫌犯見狀逃離現場,受害者受輕傷,並未有任何財產損失;警方15日公布了亞男體貌,徵詢線索破案。

警方表示,案件發生在4日凌晨4時30分左右,該亞男在東百老匯88號前攔截了一輛出租車,並告知這名63歲的司機朝一目的地駛去;但隨後他在後座上掏出一把刀架在受害者脖子上,並威脅說,「把錢給我,你就不會受傷。」(give me your money and you won’t get hurt.)

警方稱,但受害者並未就範,而是把車停在了擺也街(Bayard St.)和包厘街(Bowery)的西北角,徒手抓住了尖刀與嫌犯對峙;亞裔嫌犯見狀打開車門沿擺也街向南逃逸,並未得手。

案件導致受害者手部輕微割傷,救援人員和轄區警員趕到現場後將其送往表維醫院(NYC Health & Hospitals/Bellevue)治療,隨後出院。

警方15日公布了亞裔男嫌的體貌,其年約25歲,中等身材,身高五呎八吋,體重170磅左右;他最後一次被看到時身穿黑色連帽夾克、下身黑色運動褲、黑色運動鞋、身背淺色背包、頭戴黑色棒球帽。

現呼籲民眾若看到和圖中體貌相似者,可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477),也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com,或透過手機發消息至 274637(CRIMES),然後輸入TIP577,或在推特上@NYPDTips,還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索,消息來源絕對保密。