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紐約華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

記者顏潔恩／紐約報導
24歲死者梁嘉米。(取自GoFundMe網站)
24歲死者梁嘉米。(取自GoFundMe網站)

震驚華社的布碌崙(布魯克林)華裔女警吳依凡(Yvonne Wu)槍殺案，日前因槍手為休班警員殺害手無寸鐵的民眾，交由州檢察長辦公室的特別調查組接手，對死者梁嘉米(Jamie Liang，姓名皆音譯)的死因展開調查；死者友人目前也在網路上發起捐贈，希望善心人士捐獻，幫助其家人為梁嘉米辦理後事。

休班警員吳依凡日前在前女友李珍妮家中，掏槍射向她與疑似新歡的梁嘉米，因胸口中彈，梁嘉米最終不治身亡，腹部中槍的李珍妮則傷勢穩定、有望存活；知情者透露，吳依凡因占有慾強而被李珍妮提出分手，但期間不停尾隨對方、不歸還房屋鑰匙 ，也曾到其家中亮槍威脅。

州檢察長辦公室15日宣布，因案件涉及到休班警員傷人，將由旗下的特別調查組針對梁嘉米的死因展開調查；初步的調查披露，這起致命槍擊案件是因私人或家庭糾葛而起，與吳依凡作為執法人員的職責無關，她最後一次到警局報到是案發日前一天的晚上，原定案發日的傍晚會重返工作崗位。

另一方面，州檢察長辦公室至今還未公布吳依凡的過堂日期、她的辯護律師等信息。

據悉，24歲的死者梁嘉米畢業於布碌崙科技高中，生前是紐約大學牙醫科的學生，預計2024年畢業，前途本一片光明；她與家人近期才搬到史泰登島居住，其母親因太難過，不願向外界回應任何問題。

「她的善良和開朗的靈魂深受每個人的喜愛，我們將永遠銘記她給家人朋友帶來的喜悅」，一名友人目前為梁嘉米在GoFundMe上設立籌款，希望籌得善款為她辦理後事，至今捐獻數額已超過3萬元；欲捐贈的民眾，可瀏覽gofundme.com/f/remembering-jamie-liang?qid=5b3f84ff1714eb045b65a95f73b38fb8

在72分局服務的華裔女警吳依凡。(讀者提供)
在72分局服務的華裔女警吳依凡。(讀者提供)
在72分局服務的華裔女警吳依凡。(讀者提供)
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布碌崙 紐約大學 史泰登島

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