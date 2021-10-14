兩華女紐約長島涉賣淫與非法按摩 被捕控罪

范燕霞與趙一航因涉嫌賣淫與無證按摩的E類重罪移送法辦。(取自谷歌地圖)

長島 蘇福克(Suffolk)郡警方日前展開調查當地涉嫌非法的足療中心，兩名華裔 女子在調查中被捕，以涉嫌賣淫與無證按摩的E類重罪移送法辦，兩人將於11月1日在當地的法院過堂。

根據蘇福克郡警方消息，當地第一分局罪案調查組警員聯合林登赫斯特(Lindenhurst)樓宇局工作人員，於13日下午1時左右前往Wellwood北方大道276號的優雅足療店(You Ya Foot Spa)聯合執法，並發現兩名華裔婦女涉嫌賣淫與無證按摩，隨即將兩人逮捕。

警方表示，兩名被捕女子為報住在皇后區法拉盛 43歲的范燕霞(Yanxia Fan，姓名皆音譯)與32歲的趙一航( Yihang Zhao)，兩人均因涉嫌一項賣淫輕罪與一項無證按摩的E類重罪被捕；范燕霞與趙一航被警方開出出庭傳票，將於11月1日在中艾斯利普(Central Islip)第一地區法院(First District Court)過堂。

為響應州府廢除「禁止以賣淫為目的在街頭遊蕩」法，長島蘇福克郡與納蘇郡(Nassau County)檢方今年初撤銷多起涉嫌賣春或相關指控，但律師指出，目前政府只通過「賣淫無罪化」處理，並非合法賣淫，若有民眾涉案，警方會依法逮補並移送法辦。