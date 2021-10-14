我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

領英將關閉中國網站 成最後一個撤離中國的美社交平台

美上周初領失業金人數下滑至疫情以來新低

兩華女紐約長島涉賣淫與非法按摩 被捕控罪

記者牟蘭／紐約報導
范燕霞與趙一航因涉嫌賣淫與無證按摩的E類重罪移送法辦。(取自谷歌地圖)
范燕霞與趙一航因涉嫌賣淫與無證按摩的E類重罪移送法辦。(取自谷歌地圖)

長島蘇福克(Suffolk)郡警方日前展開調查當地涉嫌非法的足療中心，兩名華裔女子在調查中被捕，以涉嫌賣淫與無證按摩的E類重罪移送法辦，兩人將於11月1日在當地的法院過堂。

根據蘇福克郡警方消息，當地第一分局罪案調查組警員聯合林登赫斯特(Lindenhurst)樓宇局工作人員，於13日下午1時左右前往Wellwood北方大道276號的優雅足療店(You Ya Foot Spa)聯合執法，並發現兩名華裔婦女涉嫌賣淫與無證按摩，隨即將兩人逮捕。

警方表示，兩名被捕女子為報住在皇后區法拉盛43歲的范燕霞(Yanxia Fan，姓名皆音譯)與32歲的趙一航( Yihang Zhao)，兩人均因涉嫌一項賣淫輕罪與一項無證按摩的E類重罪被捕；范燕霞與趙一航被警方開出出庭傳票，將於11月1日在中艾斯利普(Central Islip)第一地區法院(First District Court)過堂。

為響應州府廢除「禁止以賣淫為目的在街頭遊蕩」法，長島蘇福克郡與納蘇郡(Nassau County)檢方今年初撤銷多起涉嫌賣春或相關指控，但律師指出，目前政府只通過「賣淫無罪化」處理，並非合法賣淫，若有民眾涉案，警方會依法逮補並移送法辦。

長島 華裔 法拉盛

上一則

長島商家頻遭夜間入室行竊 盜匪直接搬走ATM機

下一則

紐約布魯克林77歲華嫗走失 家屬苦尋

延伸閱讀

北加聖他羅莎1小時4起火災 1嫌被捕

北加聖他羅莎1小時4起火災 1嫌被捕
華男涉組織賣淫 FBI介入 已被收押

華男涉組織賣淫 FBI介入 已被收押
北加聖他羅莎1小時4起火災 1嫌被捕

北加聖他羅莎1小時4起火災 1嫌被捕
北加亞裔男涉組織賣淫被抓 FBI介入

北加亞裔男涉組織賣淫被抓 FBI介入
挪威男子持弓箭殺人被捕 至少5死2傷

挪威男子持弓箭殺人被捕 至少5死2傷

熱門新聞

聯邦海關與邊境保護局本周在新州紐瓦克港口沒收從中國走私來美，總重量超過3700磅的紅薯，目的地均在法拉盛。(CBP提供)

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

2021-10-07 13:01
FDA已批准輝瑞和莫德納(Moderna)的第三劑新冠疫苗，提供給已接種兩種疫苗、但免疫力有缺陷的民眾；圖為紐約一位耆老在接種疫苗。(Getty Images)

新冠補強針 「別盲目搶接種」

2021-10-08 02:30
州府通過法案，殉職華警劉文健與遺孀陳佩霞(右)的女兒劉安兒(左)可被視為劉文健的親生孩子。(本報檔案照)

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

2021-10-10 09:48
菲律賓裔新澤西州護士安波洛西被逃離搶劫現場的劫匪撞倒，傷重去世。（圖片取自個人臉書）

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

2021-10-11 09:47
社群媒體上常有華人發布的有關殺豬盤的帖子。(社群媒體截圖)

殺豬盤害她爸媽離婚 高學歷華女被騙44萬

2021-10-07 02:29
華裔女警開槍射傷前女友，射殺前女友的新情人。(Citizen視頻截圖)

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

2021-10-14 02:30

超人氣

更多 >
女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷

女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷
2劑效果已太好？FDA：莫德納未符合補強針標準

2劑效果已太好？FDA：莫德納未符合補強針標準
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷
北加亞裔男涉組織賣淫被抓 FBI介入

北加亞裔男涉組織賣淫被抓 FBI介入