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長島商家頻遭夜間入室行竊 盜匪直接搬走ATM機

記者張心／紐約報導
蘇福克郡警方正在調查長島商家連環失竊案。（取自蘇福克郡警方推特）
蘇福克郡警方正在調查長島商家連環失竊案。（取自蘇福克郡警方推特）

長島蘇福克郡(Suffolk County)十多家店鋪自9月23日起紛紛遭入室行竊，最新一起案發於本月10日，盜匪作案手法雷同，皆為強行打破窗戶或玻璃門進入盜取現金，警方目前正在調查此番連環盜竊案。

蘇福克郡警方表示，首起盜竊案事發於9月23日凌晨3時30分至上午7時20分之間，受害商家為長島霍爾布魯克鎮(Holbrook)的Lemon Tree餐廳。最近一起案件發生於10月10日上午6時，同樣位於霍爾布魯克鎮，受害商家Asian Fusion窗戶被打破，大量現金被偷走。更為引起警方關注的是10月4日凌晨1時05分左右，一名盜匪直接將霍爾布魯克鎮Luka's Café and Deli店中的自動取款機(ATM)搬走，並在店外另一名同夥的接應下，放入一輛SUV揚長而去。

據警方統計，目前共有12家店鋪失竊，其中Luka's Café and Deli和Dunkin' Bohemia店鋪分別遭竊兩次，具體案情如下：

9月23日，Lemon Tree，案發時間約為凌晨3時30分至上午7時20分之間；

9月29日，Cafe Timboo，案發時間約為凌晨1時55分至2時35分之間；

10月1日，Luka's Café and Deli，案發時間約為凌晨零時25分；

10月2日，Mayra's Bakery，案發時間約為凌晨4時15分；

10月3日，Dunkin' East Setauket，案發時間約為凌晨零時15分；

10月4日，Luka's Café and Deli，案發時間約為凌晨1時05分；

10月4日，Tai Show North，案發時間約為上午8時10分；

10月4日，Dunkin' Bohemia，案發時間約為下午8時；

10月5日，Dunkin' Bohemia，案發時間約為凌晨4時30分；

10月6日，Edesia Pizzeria and Restaurant，案發時間約為凌晨1時15分；

10月6日，Carolina Kitchen of Medford，案發時間約為凌晨2時35分；

10月6日，Hummus Mediterranean，案發時間約為凌晨4時30分；

10月7日，Horseblock Hero's，案發時間約為上午5時25分；

10月10日，Asian Fusion，案發時間約為上午6時；

根據Hummus Mediterranean Grill店主馬克(Tony Mavruk)回憶，案發當晚他在凌晨4時30分接到手機提醒，看到店內的監控錄像，發現盜匪正在收銀台搶取現金，「我當時嚇了一跳，趕緊報警。」後來統計損失約1200元現金，「所幸當時沒有店員在裡面，沒造成人員傷亡，這些犯罪分子應該立刻被繩之以法。」

警方提示民眾，案件無論損失大小均須及時上報，轄區商家也需特別注意形跡可疑人員，如有線索可立刻撥打蘇福克郡止罪熱線(800)220-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.tipsubmit.com，或透過手機發消息「SCPD」至 274637(CRIMES)，消息來源絕對保密。

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