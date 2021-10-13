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警擺烏龍 布碌崙暴力搶劫華婦嫌犯另有其人

記者黃伊奕／紐約報導
涉嫌搶劫、毆打華婦的嫌犯。（市警總局提供）
涉嫌搶劫、毆打華婦的嫌犯。（市警總局提供）

一名男子日前在布碌崙(布魯克林)暴力搶劫了一名65歲華裔婦女，導致她身體多處受傷，警方於12日公布了嫌犯的名字與照片通緝；市警總局局長希爾(Dermot Shea)稱嫌犯曾有11次犯罪紀錄但仍在外犯案，保釋改革法案應對此背鍋，但結果發現該嫌犯已被關押在監獄，是警方通緝錯了人。

案件發生在9月28日下午4時41分，一名華婦在布碌崙Saint Edwards街交Willoughby街交口被一名男子搶劫，劫匪一把抓過受害者背包，但在受害者掙脫下失手。

劫匪繼續追趕受害者至馬路中間，多次拳擊受害者面部與身體，並再次抓住其背包將她在地面上拖拽，受害者則跪在地上一邊摀住自己面部，一邊死死抱住背包；隨後劫匪搶劫未遂，騎著自行車逃離現場。

受害者背包內為她平時拾荒賣廢品換來的現金，雖然沒有被搶走財物，但因遭遇毆打，臉部、背部等多處受傷。

警方經過調查，12日稱嫌犯為55歲的Jeffrey Evans，他曾經有11犯罪被捕紀錄，但是因保釋改革法案得以無保釋放，繼續浪跡街頭；希爾稱，「嫌犯有11個案子等待法庭處理，他卻依舊走在街道上殘忍攻擊了一名女子，執法部門被徹底顛覆時就會發生這種情況。」

希爾表示，立法者在2019年修改了法律，使得很多輕罪嫌犯無需交保就被釋放，這讓許多慣犯繼續在街道犯案，「也許有人會說，只要嫌犯繼續返回法庭，那麼一切都很好，我卻認為這不好，大家忘記了一個嫌犯可以對受害者造成多大的傷害。」

但在希爾發表該言論後不久，下午4時左右警方取消了對Jeffrey Evans的通緝信息，知情警員透露，起初警探將Jeffrey Evans鎖定為此案嫌犯，但之後得知Jeffrey Evans在搶劫當日仍關押在雷克島(Rikers Island)監獄內，擁有「完美的」不在場證明，案件發生後一天他從監獄被釋放，再送至一家戒毒中心戒毒。

涉嫌搶劫、毆打華婦的嫌犯。（市警總局提供）
涉嫌搶劫、毆打華婦的嫌犯。（市警總局提供）

警方目前繼續通緝搶劫與毆打華婦的真正嫌犯，嫌犯作案當日身穿深藍色連帽衛衣以及灰色長褲，腳踏一雙黑白相間的鞋子；知情民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

通緝 監獄 布碌崙

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