11次犯罪紀錄嫌犯續搶劫 警察局長稱保釋改革法案背鍋

Jeffrey Evans在街頭攻擊搶劫了一名華裔女子。（警方提供）

一名男子日前在布碌崙 (布魯克林)暴力搶劫了一名65歲華裔 女子，導致她身體多處受傷，警方於12日公布了嫌犯的姓名與照片繼續通緝，並成功在下午4時左右將其逮捕；市警總局局長希爾(Dermot Shea)稱嫌犯曾有11次犯罪紀錄，在2019年因保釋改革法案被釋放，此案再次證明的該法案是錯誤並且失敗的。

根據警方案件發生在9月28日下午4時41分，一名華裔女子在布碌崙Saint Edwards街交Willoughby街處被一名男子搶劫，劫匪一把抓過受害者背包，但在受害者掙脫下失手。

劫匪繼續追趕受害者至馬路中間，多次拳打受害者面部與身體，並再次抓住其背包將她在地面上拖拽，受害者則跪在地上一邊摀住自己面部，一邊死死抱住背包；隨後劫匪搶劫未遂，騎著自行車逃離現場。

據悉受害者背包內為她平時拾荒賣廢品換來的現金，雖然沒有被搶走財物，但因遭遇毆打，臉部、背部等多處受傷。

警方經過調查12日公布了嫌犯為55歲的Jeffrey Evans，他曾經有11犯罪被捕紀錄，但是仍因保釋改革法案繼續流落街頭；希爾稱「嫌犯仍有11個起訴等待法庭處理中，他卻依舊走在街道上殘忍的攻擊了一名女子，執法部門被徹底顛覆時就會發生這種情況。」

希爾表示城市立法者在2019年修改了法律，使得很多低級犯罪無需支付保釋金就被釋放，這讓大量慣犯繼續在街道犯案，「也許有人會說，只要嫌犯繼續返回法庭那麼一切都很好，我卻認為這不好，大家忘記了一個嫌犯可以對受害者造成多大的傷害，這在我看來是徹底的失敗。」

根據警方公布，Jeffrey Evans作案當日身穿深藍色連帽衣以及灰色長褲，腳穿一雙黑白相間的鞋子，在警方公布其姓名身分後不久成功將他逮捕。