東村地鐵站強摸女子胯下 男嫌不僅未戴口罩還手舞足蹈

該名男子日前在東村地鐵站內強摸女子胯下和屁股。(市警提供)

上月底在人來人往的曼哈頓東村地鐵站 ，一名25歲的年輕女子遭人強摸胯下和屁股，紐約市 警方11日公布嫌犯照片，發現嫌犯不僅未依規定在地鐵站內戴口罩 ，更若無旁人的大搖大擺走在地鐵站內，呼籲民眾提供線索。

根據市警九分局消息，上月26日周末晚約8時30分，在東村人來人往的阿斯托廣場(Astor Place)6號線地鐵站，一名25歲的女子正要從地鐵站出來，沒想到卻遭到一名陌生男子，從後方強摸胯下和屁股。

警方公布的監視器畫面，顯示該名男子在犯案前還大搖大擺的在地鐵站內手舞足蹈，同時也沒有根據大都會運輸署(MTA)的要求戴上口罩。

警方表示，該名男子為光頭、淺膚色，並帶著墨鏡；犯案時身穿黑色T恤、黑色長褲以及黑色運動鞋。

警方11日公布該監視畫面，呼籲民眾看到與影片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。