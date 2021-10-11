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歹徒持槍潛入民宅 皇后區14歲少年背部連中兩槍

記者張心／紐約報導
近一周內紐約市已發生三起青少年中槍案。圖：pixabay
近一周內紐約市已發生三起青少年中槍案。圖：pixabay

10日晚間9時許，一名持槍歹徒潛入皇后區牙買加(Jamaica)136大道靠近243街的民宅，向宅內14歲少年背部連射兩槍，之後步行逃逸。警方初步判定歹徒為20多歲嫌犯，作案動機尚不明朗。受害人已被送往長島猶太醫療中心(Long Island Jewish Medical Center)，11日上午確診並無生命危險。

這是近一周內紐約市發生的第三起青少年中槍案。7日在布朗士(Bronx)的亨特點廣場(Hunts Point Playground)，一名13歲少年在嬉鬧中膝蓋遭槍擊；6日晚間8時40分左右，兩名分別為13歲和16歲的少年在靠近曼哈頓西區116街的炸雞店用餐時，莫名遭受槍擊，前者頭部中彈，後者背部中彈，經緊急治療後目前並無生命危險。

警方呼籲有知曉此案任何關線索者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

手機 槍擊 紐約市

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