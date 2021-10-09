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疫後逾3成市民受精神折磨 市府擴建諮詢室

記者張心／紐約報導
疫後大批市民受精神健康問題折磨，市府擴建諮詢室助心理療癒。（美聯社）
疫後大批市民受精神健康問題折磨，市府擴建諮詢室助心理療癒。（美聯社）

新冠疫情不僅帶來致命病毒，也在人們心中留下了難以療癒的精神創傷；根據市衛生局數據，紐約市約三分之一人口在新冠期間罹患心理健康問題，主要表徵為焦慮和抑鬱，市府應勢撥款擴建心理諮詢中心，以期幫助市民早日回歸健康生活。

無論是學生還是成人，都在當前後疫情時期意識到大流行為身心造成的負面影響，逐漸走出陰影尋求專業醫療人士的幫助，

「我愈發喜歡一個人待著，時常情緒低落，上課發言都覺得手抖，感覺自己是個沒有價值的人。」在紐約大學讀本科二年級的林同學，9月復課回歸校園後，重回集體生活的他感覺到了自己同新冠前的不同，「曾經我經常和同學們在華盛頓廣場跳舞，越多人看我就越有成就感，但是現在我害怕人群。」

這樣的落差折磨著林同學，在室友的建議下，他走進校心理諮詢室，開始接受專業醫生的治療，「起初我非常抗拒，因為我不習慣向陌生人訴說我的心理話，但當我持續低潮的狀態影響到身邊人時，我不得不嘗試去改變。」

像他這樣正在經歷所謂「後疫情心理創傷」(Post-Pandemic Mental Health)的人們不在少數。根據市衛生局9月公步的數據顯示，全市約三分之一居民受到焦慮和抑鬱問題困擾，約有58%的青少年尋求心理諮詢而不得。

「我預約了學校的心理諮詢室，但是告知我最快的看診時間是兩周以後。」正在哥倫比亞大學讀研究所的李同學說。

同樣的情況也發生在上班族身上，在曼哈頓科技公司工作的顏麗莎(Lisa Yan, 音譯)表示，公司雖然也開設了心理諮詢辦公室，但排期人士眾多，無奈只能開始嘗試商業化的線上醫療軟體，「這是一個艱難的時間段，剛返回辦公室的同事們興致都不高，大家也不敢社交或是一起吃飯，還是被一種緊張焦慮的氛圍籠罩。」

為了緩解和預防市民的精神健康問題，市府在全市建立了16個心理問題諮詢會所(Mental Health Clubhouse)，並在近期再次撥款400萬元用於更多此類會所的建造。

市教育局也在2022年的財政預算中，撥款1.65億元用於全市學校的心理健康康復計畫(Mental Health Recovery)。

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