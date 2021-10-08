劫匪出沒貝瑞吉地鐵洗劫醉男 華男目睹

華人經常使用的R線地鐵近日發生搶劫案件，被華男目擊。(取自Composite Image)

華裔人口增長的布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉過去被視作治安安全區，但近來犯罪率有所上升，一名華男 搭乘地鐵R線至貝瑞吉最後站點時，目睹一起犯案過程；兩名劫匪遊走在車廂間尋找下手目標，結果與華男同坐車廂的一名醉酒男遭洗劫，劫匪完全不把目擊者看在眼裡，行徑大膽猖狂。

居住在貝瑞吉的陳先生表示，事件發生於上周六(2日)晚11時左右，他在搭乘地鐵回家的路上；當時R線南向列車抵達最後一站95街站，車廂內只有他和一名睡著的男子。

到站後他站起身走到門口，可車門沒有馬上打開，這時他瞥見隔壁車廂的兩名男子打開廂間的門，搖搖晃晃朝他們走來；陳先生起初以為他們要開口向他問話，怎知一人穿過他繼續走到下一個車廂、另一人則走向睡覺的男子，兩人身上都有一股味道，猜測是剛吸食完毒品。

劫匪接著將手伸向睡著的男子，搜索對方身上的口袋，最終搶走其手機和錢包，男子都沒有甦醒過來；直到開門後，兩名劫匪撒腿逃逸，陳先生往回看那名男子時，才發現對方吐了一地，原來早已喝醉。

陳先生後來向地鐵工作人員通報一聲，便離開現場；他說整起事件發生不過才三分鐘，卻電影場景般刺激，劫匪更是不理會其他乘客的目光，為保自身安全，陳先生當下也不敢阻擾。

雖然自己沒有被攻擊或蒙受損失，但也因此對貝瑞吉治安感到擔憂，地鐵站 內滿是醉酒、癮君子，平日也看到很多流浪漢直接席地而睡，令路人感到畏懼；他也說倘若車廂內當時是個長者、女性或弱勢群體，很有可能就已經被襲擊，希望當地市警能採取行動加強巡邏，給當地居民打個強心針。