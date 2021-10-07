曼哈頓打餐館服務員 3德州婦恐坐牢

三名德州婦女在曼哈頓餐館毆打亞裔女服務員，致其多處受傷並出現腦震盪。(餐廳監控視頻截圖)

德州 三名婦女在曼哈頓上西城的Carmine's餐館門口，因為不滿必須出示疫苗接種證明的規定，而對一名亞裔 女服務員大打出手，致使服務員多處受傷並出現腦震盪；三名嫌犯5日在曼哈頓刑事法院出庭，面臨的攻擊指控將可能獲刑一年，11月18日將再次出庭。

案件發生在9月16日，三名婦女分別是休士頓49歲的莎莉·路易斯(Sally Lewis)、德州翰伯鎮(Humble)44歲的凱伊塔·蘭金(Kaeita Rankin)和21歲的彤妮·蘭金(Tyonnie Rankin)；三人均被控兩項三級攻擊、試圖攻擊和騷擾。

Carmine's餐館發言人說：「我們高度讚賞檢察官辦公室對攻擊事件的嚴肅處理，餐館員工是紐約市 生活方式的一部分，檢方嚴肅處置是發出強有力的信號，此類犯罪行為絕不被容忍。」

一名肇事德州婦女的律師曾表示，事件的起因是服務員的態度非常惡劣，並有辱罵非洲裔的言論；但餐館業主堅決否認，並公布了監視錄像，顯示女服務員是亞裔，沒有證據證明她發表種族歧視言詞。業主認為，完全是無緣無故的攻擊。

視頻顯示，兩名男子來到餐館與三名德州婦女會合，但兩人因不能提供接種證明而被拒入內；已出示接種證明並在室內就座的三名婦女出門接應兩個男子，見狀後對24歲的女服務員揮拳打去。在路人拍攝的手機視頻中，女服務員的臉、脖子和肩部被打，她的前台桌子被推翻。一名被告撕斷了女服務員的項鍊，致使其脖頸受傷。

法庭文件顯示，服務員被毆後出現腦震盪，面部有多處傷口和瘀傷。

紐約市規定，12歲以上的人在室內就餐和聚會，必須出示接種證明。