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遇劫死守背包 亞裔婦遭匪痛毆

記者顏潔恩／紐約報導
劫匪將單車丟在一旁，下車行搶。(市警提供)
劫匪將單車丟在一旁，下車行搶。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)日前發生一起暴力搶劫案，一名亞裔婦女背著側背包在街頭被人盯上，騎著單車的劫匪緊追在後，跳下車要搶走財物；受害者死守著包，被對方狠狠攻擊臉部、推倒在地，但嫌犯最終沒能搶走任何物品，倉促逃走。

警方表示，案件發生於9月28日下午4時40分許，在位於格林堡公園(Fort Greene Park)一帶的Saint Edwards交Willoughby街；65歲的亞裔婦女當時背著側背包、手提一個塑料袋，被一名騎著單車的男子尾隨。

劫匪騎著單車時發現老婦。(市警提供)
劫匪騎著單車時發現老婦。(市警提供)

嫌犯將單車丟在一旁，下車追趕老婦。(市警提供)
嫌犯將單車丟在一旁，下車追趕老婦。(市警提供)

涉案男子將單車騎上人行道後放在一旁，接著緊追在老婦後頭，受害者發現不妙開始奔跑，但很快就被劫匪追上；從警方發布的影片可見，嫌犯用力拉扯老婦的背包、將她推倒在地，可老婦就是不屈服，右手緊緊抓著背包帶不放。

劫匪急得開始出手毆打受害人的面部和身體，老婦則是一手掩臉、另一手始終不鬆開；儘管案發時周遭仍有不少人，但面對突如其來的狀況，目擊者只敢站在原地看著這一切，也有人立即拿出手機報警。

老婦在反抗劫匪時，被摔得跪在地上。(市警提供)
老婦在反抗劫匪時，被摔得跪在地上。(市警提供)

老婦掙扎著一陣子後，嫌犯最終空手而去，受害者成功守住她的背包。

遭暴力攻擊的老婦臉部紅腫、背部因跌倒受傷，身體另有多處擦傷，被送到附近醫院接受治療。

知情人士透露，因背包裡有受害者平日撿鋁罐、寶特瓶辛苦賺來的錢，所以才不肯放手。

紐約市警6日公布嫌犯影像展開通緝，呼籲知情民眾提供線索，民眾若看到與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)；也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

亞裔 手機 紐約市

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