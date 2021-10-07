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殺豬盤害她爸媽離婚 高學歷華女被騙44萬

記者黃伊奕／紐約報導
社群媒體上常有華人發布的有關殺豬盤的帖子。(社群媒體截圖)
社群媒體上常有華人發布的有關殺豬盤的帖子。(社群媒體截圖)

紐約一名律師此前爆出一周接到三名華裔求助稱陷入「殺豬盤」詐騙，之後又有多名受害者稱遭遇類似詐騙，其中包括一名高學歷華裔女子被騙走高達44萬元。

律師湯學武表示，近期受理的「殺豬盤」案例，多名華人女性被騙走超過20萬元積蓄，原本他希望能通過曝光此事以免更多人上當，結果有更多受害者聯繫上他。

其中一名受害者為30來歲的華裔女子，擁有高學歷，通過社群媒體認識了一名網友，兩人聊天越來越密切，開始進入「網戀」狀態；對方開始炫耀自己通過炒幣獲得高收益，並勸說該女子也加入和他一起投資

該華裔女子不疑有詐，將母親給她準備購買公寓的20多萬元用來投資，即使被母親發現也說很快就能翻倍拿回，之後女子又向在中國的父親借來80萬元人民幣(約12萬美元)追加投資，加上華女自己存款與其他借款，結果就這樣被騙走44萬元。

因為此次詐騙，華女的父母也發生嚴重的爭吵，結果離婚、分道揚鑣，好好的一個家庭被拆散。

湯學武律師表示，根據找到他的受害者描述，這些「殺豬盤」詐騙手法十分相似，騙徒都是先利用帥哥、美女的頭像在各種社群媒體和交友App上添加好友，然後曬出各種高大上的生活照片，進一步博取受害者好感，期間通過長期聊天、表示關心，讓受害者放鬆戒備，並進一步升溫感情。

很快騙徒會展示「投資成果」，並且勸說受害者也加入投資，從開始不用投入一分錢看到假的獲利，進一步勸說受害者加大投資，並在假的網站註冊投資帳戶，雖然受害者通過該虛假網站看到自己投資不斷在增加回報，但根本不可能拿回任何投資金額和回報，最後騙徒也完全失聯。

「殺豬盤」原本是流傳在東南亞地區的詐騙方式，如今已席捲全球，詐騙分子將受害者稱為「豬」，把交友工具成為「豬槽」、把聊天劇本稱為「豬飼料」、把戀愛聊天過程稱為「養豬」、把最後詐騙錢財稱為「殺豬」。

這種跨國詐騙，各國執法部門很難聯手辦案、取證和追緝嫌犯，已成為國際執法領域的空窗地帶。

投資 詐騙 華裔

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