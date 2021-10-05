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時報廣場站推女乘客撞地鐵 非裔女嫌被控企圖謀殺

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

記者張晨／紐約報導
時報廣場站推女乘客入軌，非裔女嫌被控企圖謀殺。(市警提供)
時報廣場站推女乘客入軌，非裔女嫌被控企圖謀殺。(市警提供)

曼哈頓時報廣場站4日中午發生一起攻擊案件，29歲的非洲裔女嫌埃格巴拉(Anthonia Egegbara)將一名新州女通勤客推向一輛正在駛來的列車，所幸受害者並未跌入鐵軌，而是擦到了車身；5日警方在皇后區將埃格巴拉逮捕，被控企圖謀殺(Attempted Murder)。

警方在案發同日公布了案發地監控，視頻中埃格巴拉一直坐在站台中央的長椅上，並未看出有何異樣；而當一輛列車駛入進站時，她突然站起，以誇張的動作猛推一名乘客，可見受害者的一隻鞋也因慣性掉在地上。

➤➤➤時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

42歲的受害者賈維斯(Lenny Javier)在案發後被送往西奈山西醫院(Mount Sinai West hospital)接受治療，案件導致其臉部受傷；警方表示，二人彼此並不相識，此案為無故、隨機攻擊。

MTA代理首席執行官明頓(Tim Minton)5日表示，這次無端襲擊是愚蠢和荒謬的，紐約市需要提供額外的醫療服務，以幫助那些可能危及自己和他人的人；在這種情況下，市警識別嫌犯特徵和及時的逮捕才能使乘客感到安全。

賈維斯在接受媒體採訪時表示，必須要有人為此負責，不然會有更多人成為無辜的受害者，「我的臉腫了、鼻子斷了，下巴也斷了。我從沒想過這種事會發生在我身上。」目前她還需進行後續治療，但有望痊癒。

根據市警數據顯示，與去年相比，今年捷運系統的犯罪率總體下降了15%，但卻在最近出現了激增——在過去28天裡，已經上漲了43%，本周迄今，更飆升近122%。

乘客聯盟(Passengers United)主席德蘇茲(Charlton Dsouz)呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)增加100到200名州警，與大約100名國民警衛隊士兵到地鐵中。

但市長白思豪(Bill de Blasio)表示，他歡迎更多MTA警員，但不要動用國民警衛隊；「我要提醒大家不要讓其他部隊介入，因為這裡的環境與他們的訓練環境非常不同。」

4日下午，在同一個站台上，一名男子開槍打中了自己的腿，而後向駐地警員求助；這兩起不相關的暴力案件讓通勤客再次感到不安。

紐約市 MTA 地鐵

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