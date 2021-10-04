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男嫌朝佛洛伊德銅像潑漆 紐約市警仇恨犯罪小組介入調查

記者顏嘉瑩／紐約報導
男嫌於3日早上，溜著滑板朝佛洛伊德銅像潑漆。(市警提供)
男嫌於3日早上，溜著滑板朝佛洛伊德銅像潑漆。(市警提供)

紐約市警4日公布日前在曼哈頓聯合廣場(Union Square)，以銀漆潑灑破壞去年被白人警察以膝蓋壓頸致死的非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)銅像的男嫌畫面，呼籲民眾協助舉報男嫌身分，而市警仇恨犯罪小組(The NYPD's Hate Crime Task Force)也已介入調查。

https://youtu.be/4w7SBY_134E

(影音來源：市警提供)

根據市警消息，3日早10時15分，在聯合廣場公園(Union Square Park)南側廣場，一名不知名的男性靠近位於該處的銅像，躲在離佛洛伊德銅像不遠、倡議黑人民權的領袖人物約翰．路易斯(John Lewis)銅像後面，在背包裡翻找物品。

沒過多久，該名男嫌就溜著滑板，朝佛洛伊德銅像潑漆破壞，銀漆灑上銅像的面部以及底座，隨後男嫌從容地溜著滑板離開作案現場，朝著聯合廣場公園西側北向前進。

警方表示，目前市警仇恨犯罪小組已介入調查，該名作案男嫌為淺色皮膚、中等身材，作案時頭戴黑帽、身穿深綠色夾克、螢光綠T恤、黑色短褲、黑白相間運動鞋，以及綠色背包。

此次為該座銅像二度遭人潑漆，今年六月節(Juneteenth)銅像在布碌崙(布魯克林)東弗萊布士(East Flatbush)揭幕後沒幾天，銅像就被人潑黑漆，更寫下「愛國者陣線」(Patriot Front)等字，該團體為白人民族主義仇恨組織。

警方4日公布畫面，呼籲民眾看到與照片及影片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

男嫌於3日早上，溜著滑板朝佛洛伊德銅像潑漆。(市警提供)
男嫌於3日早上，溜著滑板朝佛洛伊德銅像潑漆。(市警提供)
該名男子為淺色皮膚、中等身材。(市警提供)
該名男子為淺色皮膚、中等身材。(市警提供)

佛洛伊德 仇恨犯罪 紐約市

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