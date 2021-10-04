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葛謨性侵調查報告本月公布 州議員恐再發起彈劾

編譯孫梁／綜合3日電
州議會對前州長葛謨的性侵調查報告，預計在本月內公布。(美聯社)
州議會對前州長葛謨的性侵調查報告，預計在本月內公布。(美聯社)

紐約州議會對前州長葛謨的性侵調查已進入收尾階段，最終報告預計本月公布；知情者說，調查報告可能促使州議員重新發起對葛謨的彈劾，以阻斷他東山再起的競選之路。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)近日有關葛謨的評論，可看出調查報告對葛謨定調的端倪。她說：「葛謨從來不對自己的行為負責，他的行為影響了州政府，卻拒絕承擔責任。沒人超越法律之上。」

部分知情的民主黨人對詹樂霞的說法表示認同，皇后區的民主黨州眾議員魏普林(David Weprin)說，詹樂霞的提法與調查報告的結論相似。163頁的調查報告認為，葛謨性騷擾了11名女性，毒化了州政府的工作環境。

州議會六個月前開始調查葛謨，以發起彈劾；在葛謨辭職後，州議會仍堅持要完成調查。

最終報告的公布可能促使部分州議員重提彈劾，以阻止葛謨再度競選公職，儘管他重新出山的可能性極低。但州眾議長希士提(Carl Heastie)表示，彈劾已下台的州長違憲，許多民主黨人也認為，再度彈劾是多此一舉。

但調查報告的完成可使民主黨人將葛謨的一頁翻篇，給影響了州議會工作和玷污了民主黨聲譽的醜聞事件畫上句號，把精力集中到預算、選區重劃和明年的選舉上。

對葛謨而言，調查報告將坐實他面臨的性侵指控，並檢視他是否故意隱瞞養老院的染疫死亡人數，以及是否非法利用州府資源，出版自己獲利510萬元的疫情回憶錄。

州議會在7月底發出傳票，要求葛謨及其辦公室提交文件，索取他與性侵指控有關的通訊紀錄，重點是與13名女性的通訊；她們中的多數人是詹樂霞調查的重點，包括公開指控葛謨的博一嵐(Lindsey Boylan)和夏洛特‧班奈特(Charlotte Bennett)，以及控告20年前在酒店遭到葛謨性侵的前女助理欣頓(Karen Hinton)。

葛謨否認幾乎所有指控，調查期間他沒有被要求到州議會作證，但他的律師與調查人員保持接觸。

葛謨 民主黨 彈劾

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