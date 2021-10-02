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誤信網友投資虛擬幣 華女被騙逾3萬元

記者顏潔恩／紐約報導
班森賀一名華女日前在交友軟件Tinder結交一名男子後，被對方詐騙3萬多元。(美聯社)
班森賀一名華女日前在交友軟件Tinder結交一名男子後，被對方詐騙3萬多元。(美聯社)

轄管布碌崙(布魯克林)班森賀的市警62分局提醒，網路詐騙的形式手法多樣，隨著社群媒體的廣泛使用，詐騙分子通過建立感情，再布下陷阱騙錢；轄區內近來就有一名華裔女子在交友網站上認識異性，被對方騙走三萬多元積蓄投資虛擬貨幣，最終才發現是一場騙局。

根據警方消息，居住在O大道交西6街的一名26歲華女，自7月份起在約會軟體Tinder上結識一名男子；她兩個多月以來與對方保持聯繫，經常傳短信，但從未見面過。

近日對方主動談起了虛擬貨幣(crypto currency)投資，接著建議華女也投資賺錢，幾番遊說之下，華女將一筆3萬4000元款項匯進男子推薦使用的貨幣交易應用程序中；華女後來登入帳戶，卻發現錢早已不翼而飛，也再也聯繫不上該名男子。

受害者在9月24日到62分局報案，已將包括男子身分信息在內的所有信息交給警方，但懷疑是跨國詐騙，警方至今難以追捕涉案人員。

62分局警員此前就走訪社區提醒，新冠疫情造成民眾外出社交的機會減少，更多人使用社交平台交友，造成「感情詐騙」的犯案手法猖獗，在和當事人建立關係後用一大堆藉口索錢；通常對方都是獅子大開口，一次性便要上千上萬元，以上事件中大多都是詐騙案例，民眾勿沖昏頭將錢財交給對方。

警方也說，雖然詐騙分子大多不在紐約市，造成紐約市警的調查權限受阻，但依然鼓勵民眾報警，有義務讓警方知道社區犯罪並將消息傳遞給更多人；同時也推薦到美國聯邦貿易委員會的網站發出投訴，網站是ftc.gov/complaint，會有聯邦調查局(FBI)官員介入調查。

詐騙 虛擬貨幣 華女

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