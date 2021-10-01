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法拉盛華人家具店遭竊4萬元 市警公布女嫌照片通緝

記者牟蘭／紐約報導
這名女子涉嫌一起盜竊案，警方呼籲民眾提供線索。(市警提供)
這名女子涉嫌一起盜竊案，警方呼籲民眾提供線索。(市警提供)

一家位於法拉盛市中心的華人家具店，日前遭到一男一女盜竊，兩人從家具店後面破門而入，偷走店內4萬元左右現金；案發逾一周，兩名嫌犯仍然在逃，紐約市警109分局1日公布女嫌犯的清晰視頻，呼籲知情者提供線索，最高可得2500元的懸賞獎勵。

https://youtu.be/FPaYXn8NQ68

影音來源：市警提供

根據警方消息，位於法拉盛緬街43-02的鑫高雅家具公司(New Happy Home Furniture Store)日前報警，稱在上月21日晚10時13分左右，店中遭到一男一女兩人盜竊；店家稱，陌生男子進入店內後，盜走4萬元現金，陌生女子在店外「站崗放哨」，後向不明方向逃竄。

根據109分局1日公布女嫌犯信息與的通緝照片，這名女子年齡約在18到20歲，體型較胖，皮膚較淺、留金髮，作案時身穿印有熊貓圖案的黑色T體恤，右手拿一個淺色的外套。

警方呼籲民眾有看到圖或視頻中任何體貌特徵相似者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

法拉盛 手機 紐約市

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