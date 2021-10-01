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華人Uber司機拒臨時乘客 遇襲恐失明

記者牟蘭／紐約報導
韓貴平因拒絕一名男子的臨時搭乘要求，被對方用手機砸傷右眼，可能失明。(CBS New York視頻截圖)
韓貴平因拒絕一名男子的臨時搭乘要求，被對方用手機砸傷右眼，可能失明。(CBS New York視頻截圖)

居住在法拉盛的45歲華人Uber司機韓貴平(Guiping Han，音譯)，日前在曼哈頓拒絕一名乘客的臨時搭車要求後，被對方用手機砸傷右眼，很可能因此失明；時隔一個月，嫌犯仍然在逃，紐約市警公布嫌犯照片與視頻，呼籲知情者提供線索，最高可得2500元賞金。

影音來源：紐約市警提供

根據警方消息，市警13分局於在28日凌晨3時5分左右收到一起報案，一名45歲的華裔受害人稱，他在14街東203號附近遭到一名陌生男子的攻擊；嫌犯將手機砸向受害人的右臉，隨後向不明方向逃竄。

韓貴平接受採訪時表示，案發當晚，他在曼哈頓送走第一批客人後，聞到車上有大麻的味道，立刻開窗透氣，啟程準備再接第二名顧客；他在等待紅燈期間，一名陌生男子突然招手，要求臨時搭乘他的車。

韓貴平說，他拒絕了這名男子，並向對方解釋，法律規定只有黃色出租車才能在路邊搭載顧客，否則就是違規，「我和他說，他不是我的顧客；但一切發生的太快，我甚至不知道發生了什麼，就被對方打了右眼」。

受到攻擊後，韓貴平立即報警求助，警方與急救人員將他送往西奈山醫院的紐約眼科與耳鼻喉科(New York Eye & Ear Infirmary of Mount Sinai NYC)治療，幸無生命危險；但案發一個月後，他仍需在右眼戴繃帶，「急診醫院建議我摘除右眼球，我真的不知該怎麼辦」。

韓貴平表示，因為眼傷，他目前不能再駕駛Uber，醫生也不能確定他未來是否能恢復視力；他說，他是家中唯一的收入來源，他與妻子還育有一個22歲正在讀書的兒子，「如果我真的殘疾了，我家的經濟會陷入危機」。

攻擊韓貴平的嫌犯目前仍然在逃，根據警方公布的通緝照片與視頻，嫌犯是一名青年男子，膚色較淺、中等身材，留金色頭髮，作案時，身穿白色的T恤、黑短褲、黑襪子與白色的球鞋。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

該男子因被韓貴平拒絕臨時搭車，用手機砸向韓的右眼，導致他可能失明。(市警提供)
該男子因被韓貴平拒絕臨時搭車，用手機砸向韓的右眼，導致他可能失明。(市警提供)

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