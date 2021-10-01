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鎚殺華人兇嫌 恐終生關精神病院

記者顏潔恩／紐約報導
鎚殺案兇嫌馬湯諾維奇8月時出席庭審。(記者顏潔恩/攝影)
鎚殺案兇嫌馬湯諾維奇8月時出席庭審。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)羊頭灣海港城中餐館持鐵鎚殘忍殺害三名華人的兇嫌馬湯諾維奇(Arthur Martunovich)，因被診斷有精神病而被免除所有刑事控罪，引起華社不滿，也認為檢方難辭其咎；地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)日前投書世界日報，向華社釐清情況，表示兇嫌並非獲得最輕刑罰，他將待在戒備森嚴的精神病院內很長一段時間、甚至是一輩子，絕不會再出來傷害人。

蔣莎樂指出，兇嫌接受因精神病免責刑罰的協議，讓華社誤以為他對指控不認罪、並面臨最輕責罰；這與事實恰恰相反，兇嫌已承認他犯下嚴重的仇恨犯罪，接下來會送到戒備森嚴的精神病院接受管制，很可能一輩子都會待在裡頭。

他引用一個全國性的研究，表示進入到精神病院系統的重罪嫌犯，相比判進監獄裡的人，拘留的時間其實更長；兇嫌確實每兩年可接受精神評估，獲得重返社區的機會，但像馬湯諾維奇這樣犯下謀殺的人，是好多年都不會允許出來的，檢控官辦公室也會盡一切能力，向法院申訴力保兇嫌被拘留在監管環境中。

檢方之所以不考慮進入審訊(trial)，是因為大量證據證明馬湯諾維奇患有嚴重精神病，案發時對自己的錯誤行為失去判斷，不可能是假藉精神病為由脫罪；主審法官陳丹尼(Danny Chun)也表示，在醫學上證實兇嫌精神不正常的證據太充足，就算步入審訊，結果也會與現在的無異。

針對社區懷疑是否因受害者的亞裔身分造成正義未獲伸張，蔣莎樂反駁其辦公室從最初便十分重視這起案件，特別安排會說中文的助理檢察官加入團隊，審理期間的每一步都與受害者家人緊密聯繫；很多人開始謠傳精神病就是逃離法律的「免死金牌」，他沮喪表示這是錯誤的想法，團隊在涉及仇恨犯罪上都是盡心盡力地調查，在法律範圍內追求正義。

蔣莎樂表示，檢方與受害者家屬已有多次對話，他也親自造訪華社，向社區人士表達遺憾，希望受害者家屬有朝一日能獲得平靜；馬湯諾維奇訂於10月4日(周一)出庭，法官將宣布量刑。

鎚殺案兇嫌馬湯諾維奇。(本報檔案照)
鎚殺案兇嫌馬湯諾維奇。(本報檔案照)

檢察官 仇恨犯罪 亞裔

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