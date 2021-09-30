紐約華男按摩師涉性侵 證據不足檢方撤案

一名紐約的華裔男按摩師，今年7月因涉嫌在工作時不當觸摸一名女顧客，被檢方以性虐等罪名提控，若罪名成立，這名男子將面臨遞解回國，即使留在美國 ，也會終身被打上「性犯罪」標籤；但被告代表律師29日表示，該案中受害人口供前後矛盾，檢方調查兩個月後，因證據不足，撤銷了對該男子的控罪。

根據法院消息，一名白人女性去年在曼哈頓一家水療中心按摩三天後，向轄區的警局報案，稱她在按摩中，遭到男按摩師的不當觸摸，警方立即逮補了涉案嫌犯，以性虐等罪名移送法辦；檢方調查兩個月後，因受害者口供前後矛盾，並無其他實際證據，撤銷了對這名男子的所有控罪。

這起案件的被告的代表律師朱偉表示，當事人是一名剛移民美國不久的新移民，因語言不通，只能在一家按摩店從事按摩工作，被移送法辦後，整日不能入眠；他說，當事人持有綠卡 ，若罪成，綠卡可能會被取消，他將面臨遞解，即使認輕罪後留在美國，也會被貼上「性犯罪」標籤，今後入籍困難。

朱偉表示，在這起案件中因只有口供和人證，檢方並未找到任何物證，且他在檢方的訴狀中發現，受害人口供前後不一；他說，由於檢方無法提供證據，當庭撤銷了當事人的所有指控，「這名白人女性在案發三天後才報警，且當時付了小費，與她之後的指控相互矛盾」。

若民眾成為刑事案件的被告，朱偉表示，當事人應在警察審理期間保持沉默，並要求代表律師處理，切忌隨意回答執法人員問題。

對於女性按摩師因無證按摩或涉嫌賣淫被捕，朱偉說，目前政府只通過「賣淫無罪化」處理，並非合法賣淫，若有民眾涉案，警方會依法逮補並移送法辦；他說，對於初犯者，法官會提供教育 機會，讓被告在相關機構接受教育，避免以輕罪或違規懲處。