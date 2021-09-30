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曼哈頓7旬拾荒華翁被打 案發錄影公布

記者張晨／紐約報導
曼哈頓下東城一名77歲的華裔拾荒耆老遭一名遊民當街暴打並搶劫。(監控視頻截圖)
曼哈頓下東城一名77歲的華裔拾荒耆老遭一名遊民當街暴打並搶劫。(監控視頻截圖)

曼哈頓下東城日前又發生一起涉及華裔受害者的攻擊案件，一名77歲的拾荒耆老遭人無故當街暴打並搶劫；警方28日晚公布案發地監控視頻，呼籲民眾協助破案；但此案並未列入仇恨犯罪調查。

警方表示，案件於12日凌晨2時發生在果園街(Orchard St.)180號前，一名男子將正在整理廢品空瓶的華裔耆老推倒在地，並毆打他的臉部，猛踢大腿，隨後逃離現場；受害者在現場拒絕醫療救治，不過隨後前往社區熟識者處求助。

影音來源：市警提供

在警方公布的監控視頻中，案發前兩人曾有過短暫的交流，受害者此前在接受ABC7採訪時稱，嫌犯是一名遊民，也想靠拾荒生活，他還回憶遭搶時對方曾向自己大喊「這是我的東西，不是你的！」

市警29日表示，嫌犯當時質問受害者為何在人行道上亂扔垃圾，在監控視頻中，在出手毆打前嫌犯在現場與受害者站在一處，並與其他人交談，且順手撿起了地上的幾個空瓶子放進一個黑色垃圾袋中。

此案並未被警方列為仇恨犯罪調查。

警方呼籲民眾有看到圖片或視頻中任何體貌特徵相似者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

在曼哈頓下東城，一名77歲的華裔拾荒耆老遭人當街暴打並搶劫。(監控視頻截圖)
在曼哈頓下東城，一名77歲的華裔拾荒耆老遭人當街暴打並搶劫。(監控視頻截圖)

手機 華裔 仇恨犯罪

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