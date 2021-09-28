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長島中國留學生失聯 親友盼協尋

記者顏嘉瑩／紐約報導
張礎開自21日最後一次與親友通話後失蹤，至今下落不明。(伍洪亮提供)
張礎開自21日最後一次與親友通話後失蹤，至今下落不明。(伍洪亮提供)

目前正就讀於長島艾德菲大學(Adelphi University)商學院二年級的中國留學生張礎開(Zack Zhang)，於本月21日與父母友人通話後，就失去音訊，下落不明已近一周；根據該位父母友人27日表示，張礎開自一個多月前開始吸食笑氣、大麻，近期精神異常且神智不清，盼民眾協助找尋下落。

張礎開在2019年10月，從中國遼寧省獨自一人來紐約讀書，父母託友人伍洪亮照看兒子，伍洪亮27日受訪時表示，他在21日上午11時48分最後一次與張礎開通話，並確認手機定位於他的寢室，在下午1、2時再打電話，就發現張礎開手機已關機，無法確認定位，至今仍聯絡不上。

伍洪亮表示，在兩人最後一次通話的前兩天，他曾到張礎開的寢室，發現裡面有不少他吸食笑氣和大麻的殘留物，而根據張礎開的兩名室友表示，自新冠疫情以來，學校改成上網課，原本還會經常出門運動的張礎開開始待在房裡，不常出門，而自一個多月前，更開始接觸毒品，吸食笑氣和大麻已經一個多月。

伍洪亮表示，張礎開平常很開朗陽光，而他在與張礎開的最後一次通話內容很正常，張礎開與其他兩名華裔室友也相處得很好，不明白為什麼會突然失聯。

伍洪亮表示，他在21日晚已報警，目前校方、朋友也都在幫忙找尋張礎開，根據校方發出的尋人訊息，張礎開年約21歲、身高約183公分，身穿深藍色帽衫，於20日早10時左右最後一次出現在布碌崙(布魯克林)大西洋碼頭站(Atlantic Terminal)，而最後一次與親友通話則為21日早11時48分於寢室內。

親友希望民眾能夠協助，若有看到疑似張礎開或他的下落，可與伍洪亮聯絡，電話為(929)326-6667。

張礎開自21日最後一次與親友通話後失蹤，至今下落不明。(伍洪亮提供)
張礎開自21日最後一次與親友通話後失蹤，至今下落不明。(伍洪亮提供)

中國留學生 大麻 手機

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