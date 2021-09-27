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華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

記者張心／紐約報導
法拉盛一位26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔公寓內。(記者張心／攝影)
法拉盛一位26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔公寓內。(記者張心／攝影)

華裔男子李賈斯汀(Justin Li)日前在法拉盛的情婦家中頭部中槍身亡，繼被警方判定為兇殺案後，傳出在逃情婦鄧海燕(Haiyan Deng, 音譯)已於25日在新墨西哥州被當地警方拘捕；市警109分局26日未證實消息，但表示該案已取得可喜進展，一切都在正確軌道上，對偵辦非常有信心，相信案件真相很快會水落石出。

據知情人士透露，26歲華裔受害人李賈斯汀的情婦代號鄧小寶，現年31歲，為法拉盛大學點大道的「星X」卡拉OK夜總會媽咪，兩人已交往一年多，期間曾慫恿李賈斯汀和妻子離婚，其妻還曾上門找其理論，但最終二人因分手費問題發生摩擦，鄧海燕最後一次被人目睹在KTV工作是17日。

知情者表示，兇案發生後聽說鄧海燕攜款逃往加拿大，但據其身邊人分析，鄧海燕祖籍廣東，還未取得綠卡，應無法在短時間內進入加國；此次被傳在新墨西哥州被警方捕獲，應該是她本希望由美墨邊境逃離美國，但未能如願。

據警方信息，19日晚7時33分左右，警方在法拉盛39大道138-35號的一棟商住兩用樓的一間公寓內，發現一具被帶血床單包裹的男屍，其頭部有槍傷，身上有多處鈍器導致的傷口，確定為失蹤多日的26歲華裔男子李賈斯汀。

警方於22日判定此案為兇殺，死因為頭部遭到致命槍擊。李賈斯汀居住在皇后區白石鎮的家人表示，很心痛很難過，正在協助警方調查，並為他籌辦後事。

知情人者說，李賈斯汀的妻子曾向警方報案其夫失蹤多日，並稱其夫在法拉盛有一情婦，向警方提供情婦居住地址，表示對方或許知道其夫下落。警方趕到情婦家時，由對方室友應門，警方打開情婦房門，發現被害人李賈斯汀的屍體，經檢查已死亡多時。

法拉盛 新墨西哥州 華裔

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