在Airbnb登廣告 非法廂型車冒充露營車 警方取締7輛

警方連續多日將停在街邊，當作Airbnb使用的非法廂型車扣押。(取自NYC Sheriff推特)

開著露營車出遊令人嚮往，但紐約市 警方近日查獲並取締七輛非法廂型車(van)，在旅宿平台「愛比迎」(Airbnb)上，以每晚低於100元的費用吸引遊客；這些非法廂型車不僅堂而皇之停在曼哈頓 的街道上，還打著「最接地氣」的紐約市旅遊體驗，警方表示，這類的租賃手法已經持續至少兩年。

根據紐約市財政局法警處(New York City Sheriff's Office)， 被查獲的七輛非法廂型車均位於曼哈頓，有兩台停在雀兒喜(Chelsea)、五台停在東村(East Village)街道，七輛廂型車均為新澤西州車牌；其中三輛廂型車的牌照已經過期四年以上，部分廂型車的牌照更停留在2000年，還有三台廂型車的車牌實為登記在其他車輛名下；全部車牌都為未登記的非法車輛。

這些非法廂型車，在愛比迎上以「在紐約市的寬敞露營車中露營」為廣告台詞，更標示旅客可擁有「私人房間」，而「露營車」最多可容納下三個人。

在經過法警處與紐約市警文件詐欺 小組(NYPD Document Fraud Unit)共同聯手調查後，市財政局法警處警長佛西多(Joseph Fucito)表示，這些涉嫌詐欺和非法註冊的車輛，在曼哈頓各個街道上，被當作是Airbnb出租，於日前將這些非法車輛扣押。

在今年8月初，民眾薩依第(Uptin Saiidi)在YouTube上發布自己住在位於東2街一輛1999年的紅色福特Econline廂型車中的體驗，他接受「紐約郵報」的採訪時表示，廂型車在愛比迎上一晚只需要97元，就能夠在紐約市體驗露營車生活，而被Airbnb的廣告吸引。

薩依第表示，一把無法啟動引擎的車鑰匙，被放在廂型車後面的上鎖盒子中，而車輛上夾著一張停車罰單，顯示在周二掃街時，該輛車子仍停在原處；「我是周三入住的。」

另外，廣告上也提醒住客，可使用鄰近公共游泳池的廁所、淋浴間和儲物櫃，薩依第說，住宿的最糟體驗，就是急著想上廁所的時候；而睡眠品質也非常不好，「有人在外面走路、說話，還有車輛來來去去」，薩依第表示此次的經驗「相當糟糕」。

市交通局(DOT)表示，若車輛沒有停在限制區域的同一個地點超過24小時，事實上在廂型車上過夜是合法的；不過如果停車沒有受到掃街等其他限制時，任何人都不可在包括住宅區的任何區域，連續停放任何車輛超過七天，否則將至少被罰款115元。