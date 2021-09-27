樓宇局大執法 華人建築工地屢遭罰　

疫情之後市樓宇局開始大規模的「零容忍掃蕩」行動，旨在減少工地死亡人數。(記者顏嘉瑩/攝影)

市樓宇局不久前展開一系列執法行動，嚴格檢查建築行業的安全法規和執行守則，一個月內就查實13件重大違反建築工地安全的案件，罰金計12萬562元，另有13人涉及12不同地點因未能履行建築監督職責，被罰14萬5000元。部分華人 業者大吐苦水。

華人建築業者陳羅納表示，他從事建築業已經近十年，相當了解紐約市 的相關法規，但在新冠疫情 爆發以來明顯發現市樓宇局三天兩頭就來到工地，甚至一周就檢查三次，並針對不同的理由開罰。

陳羅納說：「雖然每一次開罰項目不大，但是一旦被罰，又要重新申請複查、拖延工程進度，耗費的時間和成本很大」，據了解，陳羅納的工地在幾個月內已經損失超過10萬元；「在疫情之後大家都已經很辛苦了，不懂市府為何還要這樣相逼。」

陳羅納舉例，日前他在曼哈頓的工地，才被市樓宇局因工地主管與工人無法溝通，而收到罰單；他說，工地主任講英文，工人們均為華裔，雖然講話有口音，但彼此溝通沒有問題。

有時在同一天，陳羅納也收到其他的罰單，「我們在當天兩個小時之內就申請複查，但是過了超過一周，市樓宇局才到現場複查，在兩、三天後才能重新開工，很明顯對我們不利。」

市樓宇局表示，該局開展大規模的「零容忍掃蕩」(zero tolerance sweep)行動，加強各個工地的安全措施審核，旨在減少工地死亡人數；最近幾個月來，市樓宇局在全市五大區已關閉超過300個工地。

根據市樓宇局統計，去年在紐約市建築工地發生的工傷事件有502起，比2019年減少15%，同時從2019年開始，建築相關事故也出現近十年來的首降，為了再提升建築工地安全，才會動員五個行政區的團隊，對所有工地進行更嚴格的安全掃查。