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華婦被狗咬 兒報警反遭誣告騷擾

記者張心／紐約報導
皇后區華婦被狗咬傷，兒子報警反遭狗主人誣告被捕。（吳女士提供）
皇后區華婦被狗咬傷，兒子報警反遭狗主人誣告被捕。（吳女士提供）

皇后區65歲華裔老婦人吳女士21日下午在大學點(College Point)被狗咬傷，其子向狗主人索賠後無果，打電話報警，誰知警察到場後因吳女士一家英文不好，反遭狗主人誣告擾民，導致兒子被捕，經警方和檢方調查後終證清白獲釋。

據吳女士的兒子吳先生回憶，21日下午其母在街上遇到一名遛狗的西語裔女子，因為對方忙著打電話沒把狗牽好，狗失去控制攻擊吳女士，導致其腿上多處被咬傷，「我母親行動不便，英語又不好，就朝著她喊miss、miss，結果對方看到了也沒及時過來拉繩子，導致我母親再度被咬了。」

接到母親求救的吳先生及時趕到現場，「當時對方就跟我們道歉，還說願意賠償，我怕我媽感染，就急著去醫院，走幾步後想著撥一下她留的電話看是不是真的，結果一打是個空號。」準備離開現場的吳先生急忙掉頭去找狗主人，正巧看到對方在飛奔逃離現場，「我當時就明白肯定是上當了，於是趕緊跑過去攔住她，說你騙人，我不相信你，我們報警解決。」

狗主人這時把狗鏈子鬆開讓其跑走，然後打電話叫來家人協助，「我報警以後，她叫來了十幾個人，都是西語裔長相，其中好幾個都是年輕壯漢，瞪著我媽和我。當時我很害怕，就握緊了口袋裡的鑰匙串，佯裝我有武器的樣子，跟他們說你們不要過來。」

僵持中吳女士的女兒也趕到現場，撥打911幫母親叫救護車，「當時她傷口已經發黑發腫，加上我母親有抑鬱症，那種情況下就開始哭，結果那個狗主人就衝著我媽喊，『Bitch(賤人)，你不許哭！』因為對方人多，我和我哥英文又不好，當時就一心盼著警察趕緊來。」

好在救護車很快趕到，女兒陪著吳女士趕往醫院救治，吳先生打算依舊留在原地等警察來主持公道，「救護人員上車以後就跟我們說，對方好凶啊，怎麼一直瞪著你們？所以我和母親就很擔心哥哥留在那裡被打。」吳先生和十幾個人在原地僵持，好不容易等到了警察。

「結果警察一到，那個狗主人就衝上去拉著他，直指我的口袋，又抹眼淚，結果警察就過來問我，我英文也不好，沒說兩句就把我銬上帶回警局了。」吳先生回憶當時十分不解，又不知如何解釋，直到找來翻譯才明白，「原來那個女人說我騷擾、恐嚇她，還有武器要傷害她，但隻字不提自己的狗咬了我媽的事情，我真的是有冤沒處說。」

被關兩天一夜，直到過堂庭審才獲得清白的吳先生，感覺非常委屈，但仍鼓勵華人面對歧視要勇敢用法律武器保護自己。

警察 大學點 皇后區

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