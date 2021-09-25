班森賀屢傳網路詐財 華婦被騙13萬

網路詐騙在布碌崙華社仍經常發生，警方提醒民眾不要洩露個人信息。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)班森賀網路詐騙案不斷發生，日前三名華人遭陌生人威脅利誘，被騙上萬元積蓄；其中一名華婦更是被騙高達13萬元，警方目前公布消息，呼籲民眾提高警惕。

第一起案件發生於7月2日，32歲的華男 近日才到62分局報警，表示在臉書 上結識一名陌生男子，對方說服他將一筆要投資到密碼貨幣(Crypto Currency)的3萬元轉到名為Binettex的網站；但不久後華男要從網站提取自己的錢時，已經無法通過驗證。

據受害者提供的信息，對方也是一名華裔男子，臉書名字為「Yuhan」；警方目前已介入調查，但還沒有更新進展。

第二起案件發生於7月26日，45歲的華婦因不明原因遭人威脅，將一筆13萬元款項電匯到香港的銀行帳戶；錢一轉過戶後，對方立即停止與受害者的聯繫，她直到本月18日才到警局報警處理。

最後一起案件發生於本月10日，一名51歲的華婦在網上遞交工作申請，不久後收到回覆表示被雇用；一名自稱是公司員工者將一筆8950元的假支票 寄給華婦，並指示她購買一批電器設備。

華婦自掏腰包購買了價值7062元的電器產品及禮品卡，並將東西全寄給對方，之後才發現上當，已無法與對方取得聯繫。

62分局警員多次在轄區內舉行犯罪防範講座，告知民眾在網路上要當心陌生人，特別是對方表現得十分熱心時，往往都是不安好心；任何涉及錢財、銀行、個人敏感的信息，不要隨意告知陌生人，如果自己拿不定主意，應徵詢身邊家人的意見再做下一步行動。