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自行車扔鐵軌引事故 通緝5嫌

記者牟蘭／紐約報導
五名嫌犯涉嫌扔單車到地鐵的鐵軌內，造成地鐵損壞，被警方通緝。(市警提供)
五名嫌犯涉嫌扔單車到地鐵的鐵軌內，造成地鐵損壞，被警方通緝。(市警提供)

五名青年男女日前將一輛「Citi Bike」共享單車，扔到皇后區的地鐵的鐵軌內，導致行駛的地鐵兩次撞上單車，地鐵車身出現火花，不僅對地鐵造成損壞，還致使相關線路的地鐵停運；紐約市警24日公布嫌犯的通緝照片與作案視頻，呼籲知情者提供線索。

影音來源：紐約市警提供

根據警方消息，市警第20捷運分局於19日晚8時21分收到報案，稱有四男一女在皇后區阿斯托利亞(Astoria)的蒂特馬斯-施坦威(Ditmars-Steinway)地鐵站內，將一輛「Citi Bike」共享單車扔向鐵軌，導致一輛南向行駛的R線地鐵，兩次撞上單車。

由於撞擊，地鐵車身出現火花，經檢查，發現地鐵的車身與制動裝置都因此損壞，給搭乘地鐵的乘客帶來潛在的生命安全威脅，所幸工作人員及時處理，避免傷亡事故發生。

警方稱，五名嫌犯作案後，向不明方向逃逃走；第一名男性嫌犯身穿灰色的連帽衫，第二名男性嫌犯戴鴨舌帽，穿淺色T恤與黑色涼鞋，第三名男性嫌犯留長髮，穿黑白相間的褲子，第四名男性嫌犯，皮膚較黑，穿黑色的上衣和短褲及一雙白色球鞋，第五名女性嫌犯留長髮，穿白衣、牛仔褲與黑鞋。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

地鐵站 紐約市 皇后區

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