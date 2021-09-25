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猛推華女入車流 女嫌賣淫盜竊前科累累

記者張晨／紐約報導

曼哈頓華埠日前又發生涉及華裔受害者的攻擊案件，28歲華女在過馬路等紅燈時，遭背後一非洲裔女子猛力推入車流，險些喪命；轄區市警五分局24日表示，已經鎖定嫌犯身分，和最近發生的數起亞裔受害者遭攻擊案類似，該女嫌同樣前科累累，並有濫用毒品問題。

警方表示，案件發生在20日下午2時40分左右，在格蘭街(Grand St.)與愛列治街(Eldridge St.)街口，受害華女正在等紅燈，當時街道人、車流熙攘。

華女身後有另一名女子也在等紅綠燈，就在一黑色休旅車通過時，該女子一把將受害者推到車前，司機猛踩煞車停下。

警方同日公布了非洲裔女嫌的影像，她體態豐滿，年約30多歲，案發時穿低胸背心、黑色運動褲和拖鞋。

五分局表示，此案沒有歸類於仇恨犯罪，但已列為重點案件處理，目前被認為是隨機攻擊，受害者與嫌犯並不相識。

五分局探員小組也已經鎖定了嫌犯身分，稱該非裔女前科累累，涉及毒品、賣淫、攻擊、盜竊以及刑事毀壞(Criminal Mischief)等多項控罪。

受害者在案發後接受媒體採訪時表示，這會成為她一輩子揮之不去的陰影，自己總是會不斷回想案發時的瞬間，反思是否是自己的過錯。

華女 毒品 華埠

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