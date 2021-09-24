我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京下令「恒大倒閉預備」全中國待命地產維穩？

「拜登蜜月期結束了」民調支持度再探底 搖擺州尤甚

阻非裔青年騷擾地鐵乘客 華男被毆、搶手機

記者顏潔恩／紐約報導
N線列車上日前發生一起暴力案件，一名華裔男子遭圍毆，還被搶走手機。(本報檔案照)
N線列車上日前發生一起暴力案件，一名華裔男子遭圍毆，還被搶走手機。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)一輛通往康尼島的N線地鐵日前發生一起暴力案件，一群非洲裔青團夥在列車上不停騷擾乘客，一名華男在下車前忍不住上前開口制止，不料慘被對方一群人打傷，還被搶走手機紐約市警目前正搜尋涉案人，呼籲知情民眾提供線索。

根據警方紀錄，案件於本月15日上午11時50分發生在南向行駛的N線列車上，當時三男一女組成的團夥在列車內不停騷擾其他乘客，32歲的華男原本到站就要下車，但還是開口勸阻他們；不料一群人惱羞成怒，其中一名男子直接衝到華男面前叫囂，華男也以中指回敬，對方下一秒就直接朝著其臉部揮了一記重拳。

車門打開後，受害者下車逃出，用手機拍下施暴者，不料手機被其中一人搶走，受害者於是又跑回車廂；這時另外的幾名同夥聯合起來動手打他，對著華男一陣拳打腳踢，之後便逃之夭夭。

路人報警後，受害者被警員送往附近醫院接受治療，幸無生命危險，但身體多處也受傷，左腦勺、前額等出現紅腫瘀痕，鼻梁也因被擊中而血流不止；目擊者表示，涉案人看起來是17、18歲的青少年。

轄管當地的市警62分局目前正調查該案件，呼籲知情民眾提供線索；可立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

華男 手機 紐約市

上一則

周末好去處╱滑輪溜冰夜、布碌崙免費家庭日 親子同遊

下一則

角聲癌患座談「重建形象與情緒管理」 25日線上開講

延伸閱讀

紐約MTA升級口罩令 不戴罰50元…若不理執法人員警告 將收傳票

紐約MTA升級口罩令 不戴罰50元…若不理執法人員警告 將收傳票
陳屍法拉盛情婦家 華男頭中槍…警判定凶殺

陳屍法拉盛情婦家 華男頭中槍…警判定凶殺
華女遭辱罵 仇恨犯罪小組鎖定嫌犯

華女遭辱罵 仇恨犯罪小組鎖定嫌犯
吸引乘客回流 華府捷運擬再降價

吸引乘客回流 華府捷運擬再降價
華裔高少玲 任MTA首席機械官

華裔高少玲 任MTA首席機械官

熱門新聞

皇后區26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(取自谷歌地圖)

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

2021-09-20 20:15
曼哈頓一家高檔中餐廳的戶外用餐區發生持槍搶劫案，兩名顧客遇搶，一人中槍受傷送送醫。（記者張晨／攝影）

曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍

2021-09-17 11:22
劉瀟喆在布朗士的高速路遭遇車禍，他的臉部、頸部、胸部與臀部因受到毆打受傷。(劉瀟喆提供)

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

2021-09-16 02:29
「美東超市」預計將在10月在史泰登島Roman Blum購物中心以全新面貌重新營業。（Stuart Waldman提供。）

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

2021-09-20 09:35
78歲拾荒華男下東城遭當街暴打，稱非仇恨犯罪。(取自谷歌地圖)

紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助

2021-09-21 13:01
紐約法拉盛一位26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(截取自谷歌地圖)

紐約法拉盛華男命喪情婦家中 警方判定兇殺

2021-09-22 13:37

超人氣

更多 >
相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳

相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳
北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備
楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾

楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾
恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股
霍尊淫亂事件出現反轉 前女友「索要巨款」畫面曝光

霍尊淫亂事件出現反轉 前女友「索要巨款」畫面曝光