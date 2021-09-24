阻非裔青年騷擾地鐵乘客 華男被毆、搶手機

N線列車上日前發生一起暴力案件，一名華裔男子遭圍毆，還被搶走手機。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)一輛通往康尼島的N線地鐵日前發生一起暴力案件，一群非洲裔青團夥在列車上不停騷擾乘客，一名華男 在下車前忍不住上前開口制止，不料慘被對方一群人打傷，還被搶走手機 ；紐約市 警目前正搜尋涉案人，呼籲知情民眾提供線索。

根據警方紀錄，案件於本月15日上午11時50分發生在南向行駛的N線列車上，當時三男一女組成的團夥在列車內不停騷擾其他乘客，32歲的華男原本到站就要下車，但還是開口勸阻他們；不料一群人惱羞成怒，其中一名男子直接衝到華男面前叫囂，華男也以中指回敬，對方下一秒就直接朝著其臉部揮了一記重拳。

車門打開後，受害者下車逃出，用手機拍下施暴者，不料手機被其中一人搶走，受害者於是又跑回車廂；這時另外的幾名同夥聯合起來動手打他，對著華男一陣拳打腳踢，之後便逃之夭夭。

路人報警後，受害者被警員送往附近醫院接受治療，幸無生命危險，但身體多處也受傷，左腦勺、前額等出現紅腫瘀痕，鼻梁也因被擊中而血流不止；目擊者表示，涉案人看起來是17、18歲的青少年。

轄管當地的市警62分局目前正調查該案件，呼籲知情民眾提供線索；可立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。