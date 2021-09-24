患精神疾病遊民8大道惹事 警抓了又放 居民憂心

該名遊民在8大道搗亂，72分局出動警員到場拘捕。(讀者提供)

一名患有精神病的非洲裔遊民慣犯，日前在布碌崙(布魯克林)8大道 為非作歹，先是到中餐館 搗亂，被驅趕時用棍子攻擊人，逃離過程中又用玻璃瓶砸傷路人頭部，隨後雖被警方拘捕，但隔天就被釋放；知情人士透露，該名男子屢次在8大道華社犯案，偷東西、騷擾人樣樣來，不滿這樣作惡多端的人每次很快被放回社區，繼續危害居民安全。

該案件發生於22日晚9時40分，一名體型高大、穿著白衣的外族裔男子來到8大道交58街的中餐館，在門口亂叫嚇壞顧客，手上還拿著一根五呎長的棍子，員工連忙過來驅趕男子離開；男子感到不滿，開始對著人揮舞著棍子，員工見狀立即報警處理，並通報社區人士。

在8大道經營火鍋店的林里舉聽聞後趕往現場，在7大道交61街看到該名男子轉戰到該地鬧事，從地上隨手拿起一個玻璃瓶，對著一名華男的頭部狠狠砸去，傷口瞬間鮮血直流；林里舉將所看見一幕告知抵達8大道的警員們，然後一同載著員工到7大道找尋嫌犯，當場就指認了該名涉案男子。

警方說，此前就多次逮捕過該名男子，他是患有精神疾病的遊民，當晚合力制伏男子後，將他送往附近醫院檢查；但8大道居民表示，隔天此人就被放出來，又出現在當地街頭，讓民眾感到相當不安。

林里舉說，紐約州 偏袒壞人的法律是時候要改變，就算嫌犯被捕，不久後也放回社會危害無辜人的性命；而壞人眼看自身的行為沒有受到法律的懲戒，於是更變本加厲；希望司法部門可站在人民的角度設想，誰都希望生活在一個安居樂業的社區。

社區人士陳其茂也透露，該名男子經常在8大道商店偷東西，就在被捕的前一天晚上，他在6大道攻擊一名華裔路人，這樣的事經常發生；他說不能仗著患有精神病，就持續在社區作惡，並抨擊執法當局也沒有更好的方法，能將他收押在監獄或醫院中，任由他們在社區逍遙法外，是對居民安全不負責任的行為。