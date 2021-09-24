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4月遭仇恨攻擊 拾荒華男昏迷至今 社區集會籲關注

記者顏嘉瑩／紐約報導
陳家齡(右二)與其他哈林區社區人士，舉辦祈禱會為昏迷的馬耀泮祈禱。(陳家齡提供)
陳家齡(右二)與其他哈林區社區人士，舉辦祈禱會為昏迷的馬耀泮祈禱。(陳家齡提供)

今年4月底在曼哈頓哈林區遭到反亞裔仇恨攻擊的61歲拾荒華男馬耀泮(Yao Pan Ma)，至今仍然昏迷不醒；23日社區人士聚集在東125街與第一大道交口，為他舉辦祈禱會，希望馬耀泮與家人都能度過難關。

主要協助馬家人處理相關事宜的社區人士陳家齡表示，從4月的攻擊至今，馬耀泮持續昏迷、沒有回應，中間輾轉換了三間醫院，目前則在長期照護中心接受照顧；陳家齡轉述醫院說法，表示目前沒有藥物能夠治療，只能持續監控馬耀泮的情況，並期盼他能醒過來，不過即便醒來，也不確定能否像過去一樣正常活動。

由於事發至今已經五個月，躺在病床上的馬耀泮缺乏運動以及正常食物，上個月曾到醫院探訪的陳家齡說，馬耀泮變得相當瘦弱，而他的妻子陳寶珍則因丈夫的病況，無法繼續擔任家庭護工，生活困難。

當天的活動主要是希望能繼續幫馬耀泮祈禱早日好轉，由於天氣因素，僅有約十人到場，不過攻擊他的49歲非洲裔嫌犯波維爾(Jarrod Powell)，將於28日(周二)出庭；陳家齡說，社區及民選官員將於當日上午9時波維爾出庭前，在Hogan Place 1號的曼哈頓地區檢察官辦公室門口舉行集會，呼籲執法單位傾聽社區聲音，讓波維爾得到應有的懲罰。

馬耀泮與妻子陳寶珍2018年從中國廣東移民來美，原本在廣東擔任點心師傅的他，到紐約後在餐館洗碗，在疫情中失去了工作，加上華埠的住所失火，才搬到哈林區，為了支付每個月1000多元的房租，他外出收集瓶罐賣錢補貼家用。

4月23日晚8時20分左右，馬耀泮在哈林區三大道和東125街的東北角處拾荒，卻無端遭到波維爾從後方攻擊，倒地後頭部被狠踹了至少六腳。

為協助馬家人及目前仍在醫院昏迷的馬耀泮，從事發後成立的GoFundMe網站籌款頁面，目前則籌得56萬元，並持續接受捐款，善心人士可上https://bit.ly/3nmUV5f捐款，協助馬家人度過難關。

馬耀泮從今年4月遭到攻擊之後，至今臥床五個月，仍昏迷不醒。(取自金兌錫推特)
馬耀泮從今年4月遭到攻擊之後，至今臥床五個月，仍昏迷不醒。(取自金兌錫推特)

曼哈頓 華埠 紐約

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