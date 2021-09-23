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參加反警示威 2律師達認罪協議

記者黃伊奕／紐約報導
馬蒂斯(左)和拉赫曼(右)在去年紐約反警示威中，向警車投擲燃燒瓶。（檢方提供）
馬蒂斯(左)和拉赫曼(右)在去年紐約反警示威中，向警車投擲燃燒瓶。（檢方提供）

在2020年紐約反警示威期間向警車投擲燃燒瓶的兩名律師馬蒂斯(Colinford Mattis)與拉赫曼(Urooj Rahman)，日前與檢方達成認罪協議，承認自己持有或製造破壞性裝置；該罪名最高刑期為十年，但不帶有強制性最低刑期。

拉赫曼的律師表示，馬蒂斯和拉赫曼已對一項擁有和製造破壞性裝置罪名認罪，此外代表律師也為他們提交了要求撤回另外五項罪名指控的動議；這些動議暫時被擱置，直到認罪協議最終在法庭上提交。

目前馬蒂斯和拉赫曼正在接受家庭監禁，案件訂於2022年3月審理。

身為律師的32歲馬蒂斯和31歲拉赫曼，去年在紐約參加反警示威時，涉嫌於2020年5月30日凌晨12時57分，在布碌崙(布魯克林)市警88分局門口對分局停車場內一輛警車投擲燃燒瓶，將警車點燃；二人隨後還被目擊者拍下向其他示威者派發多個自製的燃燒瓶。

兩人被捕後，紐約東區聯邦檢察官提出試圖毀壞執法車輛等多項重罪指控，若罪名成立，他們將面臨最低五年、最高20年的監禁；如果最終認罪協議被法官採納，最終刑罰可望比最早起訴的罪名輕很多。

紐約 布碌崙 檢察官

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