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布碌崙華男勒頸 女友昏厥險喪命

記者顏潔恩／紐約報導
班森賀華人社區日前再發生一起家庭暴力案件。(取自谷歌地圖)
班森賀華人社區日前再發生一起家庭暴力案件。(取自谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)班森賀本月初曾發生一起華人家庭暴力案件，日前又有一名華人男子疑與女友陷入爭吵，一怒之下勒住女友脖子，造成她險些喪命；轄管當地的市警62分局目前已拘捕該名男子，以攻擊等13項罪名移送法辦。

警方紀錄顯示，該案發生於本月13日深夜11時左右，地點在16大道交70街的一棟住家內；當時39歲的華男梁路德(Lude Liang，姓名皆音譯)與38歲的女友在家中發生爭執，後升級成肢體衝突，梁路德不停以重拳痛毆女友，並勒著受害者的頸部，最終她奮力掙脫，在梁離開家後，女友致電911報警，隨後被送到附近醫院接受治療，沒有生命危險，目前已出院。

警方透露，梁路德下手凶殘，受害者的頸部留下明顯瘀痕，包括臉部等身體多處受傷，已拍照存證；受害者表示在脖子被掐時曾昏厥，所幸很快就恢復意識掙脫，否則很有可能就此喪命。

62分局警員於案發次日晚間將梁路德拘捕，問話後移送檢方，在布碌崙刑事法院過堂，控以非法阻礙他人呼吸或血液循環(Criminal Obstruction of Breathing or Blood Circulation)、二級騷擾、三級威脅、攻擊致傷、企圖攻擊致傷、勒頸等13項罪名。

梁路德已交保候審，由法庭公派律師Kevin Gunther辯護，對所有指控表示不認罪，他將於11月5日(周五)再次出庭；法官也對受害者下達人身保護令，禁止他以任何形式接觸女友。

這已是本月班森賀社區發生的第二起華人家庭暴力案，華男梅勇健6日也因毆打及掐女友脖子，並且威脅一名未成年兒童的安全，被警方拘捕。

華人 布碌崙 華男

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