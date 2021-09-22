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法拉盛華女長島涉非法按摩被捕控罪

記者牟蘭／紐約報導
52歲的段谷萍因涉嫌兩項無證按摩的重罪，被移送法辦。(谷歌地圖)
52歲的段谷萍因涉嫌兩項無證按摩的重罪，被移送法辦。(谷歌地圖)

島蘇福克(Suffolk)郡警方日前調查當地涉嫌非法的按摩中心，一名報住在法拉盛華裔女性被捕，以無證按摩(Unauthorized Practice of a Profession)罪名被移送法辦，下次上庭時間為10月8日。

根據蘇福克郡警方消息，當地第六分局罪案調查組警員，聯合布魯克黑文鎮(Brookhaven)樓宇局工作人員，於21日晚8時45分左右前往 Miller大道595-25A號的20室Oasis水療中心聯合執法，發現一名華裔女性涉嫌無證按摩，隨即將其逮補。

布魯克黑文鎮樓宇局執法人員表示，他們還在檢查中，發現該按摩院的裝修中出現多項違規問題，開出數張罰單。

警方表示，這名被捕女子為報住在皇后區法拉盛的52歲的段谷萍(Guping Duan，姓名皆音譯)，她因涉嫌兩項無證按摩重罪被捕；警方對她開出傳票，將於10月8日在中艾斯利普(Central Islip)第一地區法院(First District Court)過堂。

因州府廢除「禁止以賣淫為目的在街頭遊蕩」相關法規，蘇福克郡與納蘇郡(Nassau County)檢方，今年初撤銷多起涉嫌賣春相關指控，但律師指出，在固定場所從事性交易及無證按摩，與該新法無關，若執法人員認定觸法，仍會移送法院。

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