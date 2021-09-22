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1個月新增45案…疫情+水災 華人社區家暴案倍增

記者牟蘭／紐約報導
紐約勵馨日前聯合恩聯宣道會與市人權局等，舉辦中秋節手做月餅活動，邀請青少年參加，了解中華文化。(劉元芬提供)
紐約勵馨日前聯合恩聯宣道會與市人權局等，舉辦中秋節手做月餅活動，邀請青少年參加，了解中華文化。(劉元芬提供)

紐約勵馨婦幼關懷中心21日表示，受新冠疫情與水災等影響，華人社區的家暴求助案連日增加，以紐約勵馨為例，平均一周增加十例求助案；為讓這些單親媽媽與孩子慶祝中秋，紐約勵馨日前向125個求助家庭贈送月餅，還舉辦手做月餅活動，盼望為這些特殊家庭送愛。

紐約勵馨總幹事劉元芬表示，疫情爆發後，家暴案件較疫前同期已增加兩至三倍，近期因持續的疫情以及水災等影響，紐約勵馨近一個月來新增45個求助，導致不少母親與孩子被迫離家，甚至沒有一瓦遮頭。

劉元芬說，疫情期間，不少受到家暴的單親媽媽失去收入來源，應付贍養費的父親也因失業無法承擔，讓這些單親媽媽生計受困，日前由於水災的影響，一些單親媽媽好不容易找到的住所也被毀，只能與孩子暫時棲身在紅十字會提供的臨時住所中，期盼盡快找到合適的住所。

為了幫助這些單親媽媽，劉元芬表示，紐約勵馨已幫助她們申請緊急救助款，並填寫政府的賠償表格，幫助她們早日走出陰霾；她說，為了讓這些特殊家庭也能慶祝傳統佳節，紐約勵馨為125個求助家庭贈送月餅，「禮物不在貴，情誼很重要，很多求助者收到月餅後，都很感動」。

此外，為幫助更多華裔後代了解中秋節的歷史，紐約勵馨日前聯合恩聯宣道會、市人權局、皇后區區長辦公室與皇后區檢察官辦公室舉辦中秋節手做月餅活動，邀請包括勵馨幫助的特殊家庭在內的社區青少年參加，期盼族裔間有更多交流，消除仇恨風氣。

當日的活動由聯會鍾家強牧師講述后羿射日的典故，恩聯宣道會的石志貴牧師講述中秋的意義，幫助青少年更了解中華文化，共度佳節；皇后區區長理查茲(Donovan Richards)也到場參與。

為幫助更多家暴受害者慶祝中秋，紐約勵馨日前向125個求助家庭贈送月餅。(劉元芬提...
為幫助更多家暴受害者慶祝中秋，紐約勵馨日前向125個求助家庭贈送月餅。(劉元芬提供)

紐約 疫情 家暴

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