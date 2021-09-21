我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%

聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰

男子法拉盛KTV中15槍身亡 陪審團以蓄意謀殺罪起訴兇嫌

記者牟蘭／紐約報導
思維格特今年8月13日涉嫌在法拉盛138街38-10號的K-Show Bar內，向一名22歲的莫爾文特連開15槍，導致對方傷重不治。（記者牟蘭/攝影）
思維格特今年8月13日涉嫌在法拉盛138街38-10號的K-Show Bar內，向一名22歲的莫爾文特連開15槍，導致對方傷重不治。（記者牟蘭/攝影）

法拉盛市中心的一家KTV一個月前的凌晨發生一起槍擊案，一男一女受傷，其中男子身中15槍，傷重不治，受害女子右掌受傷；市警109分局在案發六天後逮捕19歲的嫌犯，大陪審團日前以A類蓄意謀殺等罪名起訴嫌犯，若罪成，他將面臨最高達25年至終身的監禁。

法院消息顯示，報住在布朗士19歲的思維格特(Richard Swygert)今年8月13日涉嫌在法拉盛138街38-10號的K-Show Bar內，向一名22歲的莫爾文特(Dominic Malivert)連開15槍，導致對方傷重不治，另一名22歲的女性被流彈擦傷右掌，送往紐約長老會皇后醫院(New York-Presbyterian Queens Hospital)急救後，情況已經穩定。

根據警方消息，兩名受害人為情侶，當晚與其餘20多人，在法拉盛的KTV舉辦派對，死者與被告因發生爭執演變為肢體衝突，導致悲劇發生。

警方稱，受害人與嫌犯來自皇后區牙買加與布朗士， 被告私帶槍枝入場；開槍後，徒步逃離現場，沿39大道方向逃竄；警方於8月19日、案發六天後，逮捕嫌犯，以涉嫌蓄意謀殺、攻擊與非法持武等六罪將他移送法辦。

皇后區刑事法院日前宣布，大陪審團經研判相關證據，宣布以蓄意謀殺等六罪名起訴思維格特，下次上庭時間為10月25日，若被告罪成，將面臨最高達25年到終身的監禁。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，思維格特濫用槍枝奪走了一名年輕人的生命，導致另一名無辜者也受到傷害；她說，皇后區檢察官辦公室會舉辦更多的活動，將這些非法槍枝從街道上清除，避免類似的悲劇再次發生。

皇后區 法拉盛 布朗士

上一則

紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助

下一則

宗教原因拒絕接種的醫護 紐約強制接種令延至10/12

延伸閱讀

紐約市增建電動車充電站 華人不滿忽略法拉盛

紐約市增建電動車充電站 華人不滿忽略法拉盛
華男床單裹屍 命喪法拉盛情婦住所

華男床單裹屍 命喪法拉盛情婦住所
紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍
首屆中國日同樂慶中秋大巡遊 法拉盛登場

首屆中國日同樂慶中秋大巡遊 法拉盛登場
法拉盛發展中心 緬街中秋遊行

法拉盛發展中心 緬街中秋遊行

熱門新聞

劉瀟喆在布朗士的高速路遭遇車禍，他的臉部、頸部、胸部與臀部因受到毆打受傷。(劉瀟喆提供)

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

2021-09-16 02:29
曼哈頓一家高檔中餐廳的戶外用餐區發生持槍搶劫案，兩名顧客遇搶，一人中槍受傷送送醫。（記者張晨／攝影）

曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍

2021-09-17 11:22
皇后區26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(取自谷歌地圖)

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

2021-09-20 20:15
「美東超市」預計將在10月在史泰登島Roman Blum購物中心以全新面貌重新營業。（Stuart Waldman提供。）

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

2021-09-20 09:35
紐約市公校復課頭兩日，全市公校共有近60間教室因疫情被關閉，超過200名學生及教職員工染疫。圖為紐約市公校開學首日，校門口防疫檢測排長龍。(記者張心／攝影)

開學頭兩日 紐約市近60間教室因疫情關閉 逾200人染疫

2021-09-15 13:13
懷特騎摩特車專盯年輕少女襲胸。(市警提供)

瑜珈教練曼哈頓華埠襲胸多華女 包括4位NYU女學生

2021-09-18 14:54

超人氣

更多 >
美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍
花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品

花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品
華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術

華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術
通貨膨脹 洛縣華人省錢用這些妙招

通貨膨脹 洛縣華人省錢用這些妙招