男子法拉盛KTV中15槍身亡 陪審團以蓄意謀殺罪起訴兇嫌

思維格特今年8月13日涉嫌在法拉盛138街38-10號的K-Show Bar內，向一名22歲的莫爾文特連開15槍，導致對方傷重不治。（記者牟蘭/攝影）

法拉盛 市中心的一家KTV一個月前的凌晨發生一起槍擊案，一男一女受傷，其中男子身中15槍，傷重不治，受害女子右掌受傷；市警109分局在案發六天後逮捕19歲的嫌犯，大陪審團日前以A類蓄意謀殺等罪名起訴嫌犯，若罪成，他將面臨最高達25年至終身的監禁。

法院消息顯示，報住在布朗士 19歲的思維格特(Richard Swygert)今年8月13日涉嫌在法拉盛138街38-10號的K-Show Bar內，向一名22歲的莫爾文特(Dominic Malivert)連開15槍，導致對方傷重不治，另一名22歲的女性被流彈擦傷右掌，送往紐約長老會皇后醫院(New York-Presbyterian Queens Hospital)急救後，情況已經穩定。

根據警方消息，兩名受害人為情侶，當晚與其餘20多人，在法拉盛的KTV舉辦派對，死者與被告因發生爭執演變為肢體衝突，導致悲劇發生。

警方稱，受害人與嫌犯來自皇后區 牙買加與布朗士， 被告私帶槍枝入場；開槍後，徒步逃離現場，沿39大道方向逃竄；警方於8月19日、案發六天後，逮捕嫌犯，以涉嫌蓄意謀殺、攻擊與非法持武等六罪將他移送法辦。

皇后區刑事法院日前宣布，大陪審團經研判相關證據，宣布以蓄意謀殺等六罪名起訴思維格特，下次上庭時間為10月25日，若被告罪成，將面臨最高達25年到終身的監禁。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，思維格特濫用槍枝奪走了一名年輕人的生命，導致另一名無辜者也受到傷害；她說，皇后區檢察官辦公室會舉辦更多的活動，將這些非法槍枝從街道上清除，避免類似的悲劇再次發生。