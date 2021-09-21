紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助

78歲拾荒華男下東城遭當街暴打，稱非仇恨犯罪。(取自谷歌地圖)

曼哈頓下東城近日再發生一起涉及華裔 受害者的攻擊案件，一名78歲的拾荒耆老遭人無故當街暴打並搶劫；他在接受媒體採訪時稱，不認為這是一起仇恨犯罪案，嫌犯只是遊民想要謀生；案發地附近一家越南 餐廳的老闆娘幫助受害者報警，她此前曾試圖提供工作給他讓他不用再拾荒謀生，但老人不想添麻煩而拒絕。

警方表示，案件發生在19日凌晨2時的果園街(Orchard St.)180號前，一名男子將受害者推倒在地搶奪撿來的空罐子，並毆打他的臉部，猛踢大腿，隨後逃離現場。

這名華裔耆老在案發數天後才向警方報案，因遭攻擊受到嚴重的肢體創傷，走路成了問題；根據ABC7報導，他回憶遭搶時嫌犯曾向自己大喊「這是我的東西，不是你的！」

受害者表示，自己住在下東城30多年，從來沒有遇到過這樣的事，他只想安靜的生活，最害怕惹上麻煩；他認為這不是一起仇恨攻擊案，嫌犯是一名遊民，也想靠拾荒生活；「如果我能說一些英語，提出給他五元錢什麼的，或許就能避免一些傷害的發生。」

阮海倫(Helen Nguyen，音譯)是案發地附近一間越南餐廳的老闆，她的餐廳在去年疫情時遭到重創，但仍努力向社區耆老提供免費餐食，華埠的許多非營利活動也都有她的身影。

該起案件發生後，阮海倫接到了受害者的求助電話，「因為他總是在附近撿瓶子，所以我時常能看到他，我也會把餐廳的瓶瓶罐罐留給他，並為他提供熱飯。」

在得知耆老被攻擊後，她非常傷心，因為在過去一年，老人時常因為自己的幫助而感激涕零，並稱阮海倫是他的「第二個女兒」；「我嘗試提供一份工作給他，這樣就不用再拾荒了，但他總說自己會添麻煩而婉言拒絕」阮海倫說。

警方呼籲有知曉此案任何關線索者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。