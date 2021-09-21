我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%

聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰

紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助

記者張晨／紐約報導
78歲拾荒華男下東城遭當街暴打，稱非仇恨犯罪。(取自谷歌地圖)
78歲拾荒華男下東城遭當街暴打，稱非仇恨犯罪。(取自谷歌地圖)

曼哈頓下東城近日再發生一起涉及華裔受害者的攻擊案件，一名78歲的拾荒耆老遭人無故當街暴打並搶劫；他在接受媒體採訪時稱，不認為這是一起仇恨犯罪案，嫌犯只是遊民想要謀生；案發地附近一家越南餐廳的老闆娘幫助受害者報警，她此前曾試圖提供工作給他讓他不用再拾荒謀生，但老人不想添麻煩而拒絕。

警方表示，案件發生在19日凌晨2時的果園街(Orchard St.)180號前，一名男子將受害者推倒在地搶奪撿來的空罐子，並毆打他的臉部，猛踢大腿，隨後逃離現場。

這名華裔耆老在案發數天後才向警方報案，因遭攻擊受到嚴重的肢體創傷，走路成了問題；根據ABC7報導，他回憶遭搶時嫌犯曾向自己大喊「這是我的東西，不是你的！」

受害者表示，自己住在下東城30多年，從來沒有遇到過這樣的事，他只想安靜的生活，最害怕惹上麻煩；他認為這不是一起仇恨攻擊案，嫌犯是一名遊民，也想靠拾荒生活；「如果我能說一些英語，提出給他五元錢什麼的，或許就能避免一些傷害的發生。」

阮海倫(Helen Nguyen，音譯)是案發地附近一間越南餐廳的老闆，她的餐廳在去年疫情時遭到重創，但仍努力向社區耆老提供免費餐食，華埠的許多非營利活動也都有她的身影。

該起案件發生後，阮海倫接到了受害者的求助電話，「因為他總是在附近撿瓶子，所以我時常能看到他，我也會把餐廳的瓶瓶罐罐留給他，並為他提供熱飯。」

在得知耆老被攻擊後，她非常傷心，因為在過去一年，老人時常因為自己的幫助而感激涕零，並稱阮海倫是他的「第二個女兒」；「我嘗試提供一份工作給他，這樣就不用再拾荒了，但他總說自己會添麻煩而婉言拒絕」阮海倫說。

警方呼籲有知曉此案任何關線索者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

越南 手機 華裔

上一則

紐約強制接種截止日將至 仍有近兩成養老院人員未接種

下一則

男子法拉盛KTV中15槍身亡 陪審團以蓄意謀殺罪起訴兇嫌

延伸閱讀

艾美獎／「泰德」、「東城」男女配角全拿

艾美獎／「泰德」、「東城」男女配角全拿
美媒：越南疫情慘 美企產能回流中國 嘆像「坐過山車」

美媒：越南疫情慘 美企產能回流中國 嘆像「坐過山車」
越南部分工廠將恢復營運

越南部分工廠將恢復營運
疫情拉高越南咖啡價 惠譽：明年續漲

疫情拉高越南咖啡價 惠譽：明年續漲
越南11月起開放富國島 已完整接種疫苗遊客可入境

越南11月起開放富國島 已完整接種疫苗遊客可入境

熱門新聞

劉瀟喆在布朗士的高速路遭遇車禍，他的臉部、頸部、胸部與臀部因受到毆打受傷。(劉瀟喆提供)

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

2021-09-16 02:29
曼哈頓一家高檔中餐廳的戶外用餐區發生持槍搶劫案，兩名顧客遇搶，一人中槍受傷送送醫。（記者張晨／攝影）

曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍

2021-09-17 11:22
皇后區26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(取自谷歌地圖)

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

2021-09-20 20:15
「美東超市」預計將在10月在史泰登島Roman Blum購物中心以全新面貌重新營業。（Stuart Waldman提供。）

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

2021-09-20 09:35
紐約市公校復課頭兩日，全市公校共有近60間教室因疫情被關閉，超過200名學生及教職員工染疫。圖為紐約市公校開學首日，校門口防疫檢測排長龍。(記者張心／攝影)

開學頭兩日 紐約市近60間教室因疫情關閉 逾200人染疫

2021-09-15 13:13
懷特騎摩特車專盯年輕少女襲胸。(市警提供)

瑜珈教練曼哈頓華埠襲胸多華女 包括4位NYU女學生

2021-09-18 14:54

超人氣

更多 >
美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍
花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品

花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品
華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術

華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術
通貨膨脹 洛縣華人省錢用這些妙招

通貨膨脹 洛縣華人省錢用這些妙招