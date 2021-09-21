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華男床單裹屍 命喪法拉盛情婦住所

記者張晨／紐約報導
皇后區26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(取自谷歌地圖)
皇后區26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(取自谷歌地圖)

法拉盛一棟高檔公寓內19日晚發現一具被血床單包裹的屍體，轄管當地的市警109分局調查後發現，死者是失蹤多日的26歲華裔男子李賈斯汀(Justin Lee)，其妻子報案多次並找尋無果。

而發現屍首的公寓為李賈斯汀情婦的住所，該女子先前有被捕案底，但目前已經失聯；尚不知李因何死亡，但其身上有多處鈍器導致的傷口，警方呼籲知情人士提供線索。

警方表示，案發當日晚7時33分左右，在位於法拉盛中心39大道138-35號的一棟商住兩用樓中，一具男屍被發現裹在一條沾滿鮮血的床單中。

知情人士表示，此前接到死者妻子報警電話，稱他已失聯多日，在警方調查他可能造訪的地點時，其妻表示丈夫在法拉盛有一情婦，自己此前還上門與其理論，或許她知曉下落。

警方稱，案發地大樓為新建築，且華裔商家、住戶聚集，109分局就在街對面50米處；警員根據報案者提供的信息上門了解情況，是涉案者室友開門，但尚不知發生了何事。

在警方打開其情婦房門時，發現裡面被裹在床單中的李賈斯汀的屍體；警方檢查後發現，他已死亡多時。

死者原居住在白石鎮，目前警方尚未確定兇手，也沒有公布死因；但109分局警員表示，公寓或非第一現場，但仍鮮血淋漓，死者頭部、身上有多處鈍器所致的傷口，仍在等待進一步屍檢。

警方呼籲有知曉此案任何關線索者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

法拉盛 手機 華裔

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