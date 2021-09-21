遭仇亞暴打重傷 日裔鋼琴家海野雅威復出

海野雅威遭仇恨亞裔攻擊打至重傷，理療一年終重返舞台。(取自海野雅威個人網站)

40歲的知名日裔爵士鋼琴家海野雅威(Tadataka Unno)於去年9月，在曼哈頓哈林區被一群非洲裔青年認為是「中國 人」而暴打致重傷；案發後海野雅威遷回日本療養，今年5月才返回紐約 ，並於近日復出演出；他表示，這期間被無數次告知可能不能再彈琴，如今康復，希望每個人能在目擊類似案件時都能為受害者提供力所能及的幫助。

「案發時有很多人經過，他們就這樣看著我被打倒在地。」海野雅威在接受Inside Edition採訪時回憶道，「我當時大聲呼喊『救救我』，但路人都視若無睹。」

案發後他被緊急送往哈林醫療中心(Harlem Hospital)，攻擊造成其右臂和肩膀以及鎖骨骨折，全身包括頭部、四肢都有大面積瘀青。

海野雅威表示，在手術時，醫生在他鎖骨的位置打上了一塊鋼板，此手術不僅會影響他的行動能力，更會影響他的演藝事業。

「我許多次被醫生及理療師告知，要做好不能再登台演奏的準備。」他說，「如果不能再彈鋼琴，我不知道該如何賺錢養家，我應該另找一份工作嗎？或者如何謀生？我的孩子才剛滿一歲。」

海野雅威的音樂家好友詹寧斯(Jerome Jennings)在案發後幫助其發起了籌款，從最初的2萬5000元目標籌集到了30多萬元。

海野雅威的妻子表示，在丈夫被暴打時，聽到了襲擊者大喊種族歧視話語，涉及「中國人」和「亞洲人」等詞。

「我認為這是反亞裔的仇恨攻擊，因為在被圍攻時，我聽到了這些人說『中國傻X，打死他。』(Chinese motherf*cker, just beat him up.)」海野雅威在談到此事時說。

而如今，警方仍未就此案做出任何逮捕，也沒有將案件列為仇恨犯罪調查；且由於發生在捷運 系統內，案件也被移交到了市警捷運劫案小組調查。

案發後海野雅威選擇舉家遷回東京休養，直到今年5月才返回紐約，他表示自己仍然害怕乘坐地鐵，也不敢獨自出門；「這對我來說就像揮之不去的陰影，我現在正在習慣自己走路，但這仍然很難。」

海野雅威一家已經搬出了哈林區，上個月他和爵士吉他手皮薩瑞里(John Pizzarelli)、卡恩(Mike Karn)一起在Blue Note進行了回歸演出。

「又能在爵士俱樂部彈琴了，那種感覺太棒了……我在那裡有很多回憶，感覺像是終於回到了家。」海野雅威說，計畫在今年秋天進行另一次手術，移除肩膀上的鋼板。