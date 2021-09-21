我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股因恒大危機大跌 反應過度？非理性避險？

民航機駕駛員涉南加多起強姦案 DNA讓他現形落網

布碌崙華社「愛情詐騙」猖獗 警籲警惕

記者顏潔恩／紐約報導
市警62分局警員受邀舉行社區安全講座。(記者顏潔恩／攝影)
市警62分局警員受邀舉行社區安全講座。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社長久以來詐騙案件多發，62分局社區事務警員諾戈爾(Eduard Nogol)日前在華人社區服務中心邀請下，於會所內舉行社區安全講座；他表示，民眾因新冠疫情減少外出，更傾向利用網路或社交平台交友，應提防「愛情詐騙」(romance scam)，勿沖昏頭將錢財交給網路上認識的陌生人。

諾戈爾表示，手機詐騙很多時候針對長者下手，常用套路是冒充政府或市府官員、中國領事館；騙子常能說出家人名字，以其被捕入獄或入院為由要錢；他表示，沒有任何警局或醫院會以金錢來要脅民眾，更不會通過電話索取錢財，民眾只要聽到對方提到要禮卡、預付卡、賒購卡等關鍵詞，就能斷定對方是詐騙分子。

市警62分局警員受邀舉行社區安全講座。(記者顏潔恩／攝影)
市警62分局警員受邀舉行社區安全講座。(記者顏潔恩／攝影)

若民眾首次將錢轉給對方後，初嘗甜頭的詐騙者一定會尋找其他理由，讓受害者再次轉錢給他們；這時民眾要切記，若第一次付錢都不能解決問題，那麼第二、第三次也不會起到作用，不要盲目聽信對方的話一次次受騙。

另一方面，新冠疫情造成民眾外出社交的機會減少，更多人喜歡使用社交平台交友，造成「愛情詐騙」的犯案手法猖獗；對方和當事人建立關係後，往往會用一大堆藉口索錢，例如家人出事急需錢、想搞投資、或帶一筆錢到約定的地方見面等等。

他表示，對方通常都是獅子大開口，一次性便要上千上萬元，雖然不能說對方肯定在撒謊，但是絕大多數的情況都是詐騙案例。

對於已受害的民眾，諾戈爾表示由於很多詐騙分子不在紐約市、甚至不在美國，造成紐約市警的調查權限受阻；但他強調民眾依然要報警，有義務讓警方知道社區犯罪並將消息傳遞給更多人，加以防範。除報警外，他也推薦到美國聯邦貿易委員會的網站發出投訴，網站是ftc.gov/complaint，會有聯邦調查局(FBI)官員介入調查。

詐騙 紐約市 美國

上一則

經文處研討會 探討永續協助敘利亞難民

下一則

年輕人都想買…專家：後疫情時代 人壽保險不可少

延伸閱讀

紐約市公校隨機檢測改每周一次 放寬隔離要求

紐約市公校隨機檢測改每周一次 放寬隔離要求
史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸
慶中秋 亞當斯用中文感謝華裔社區獲滿堂采

慶中秋 亞當斯用中文感謝華裔社區獲滿堂采
華裔混血電視明星 布碌崙開咖啡店

華裔混血電視明星 布碌崙開咖啡店
布碌崙地鐵站爆口角 男踢女滾下梯

布碌崙地鐵站爆口角 男踢女滾下梯

熱門新聞

劉瀟喆在布朗士的高速路遭遇車禍，他的臉部、頸部、胸部與臀部因受到毆打受傷。(劉瀟喆提供)

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

2021-09-16 02:29
曼哈頓一家高檔中餐廳的戶外用餐區發生持槍搶劫案，兩名顧客遇搶，一人中槍受傷送送醫。（記者張晨／攝影）

曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍

2021-09-17 11:22
皇后區26歲華男血床單裹尸，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(取自谷歌地圖)

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

2021-09-20 20:15
「美東超市」預計將在10月在史泰登島Roman Blum購物中心以全新面貌重新營業。（Stuart Waldman提供。）

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

2021-09-20 09:35
紐約市公校復課頭兩日，全市公校共有近60間教室因疫情被關閉，超過200名學生及教職員工染疫。圖為紐約市公校開學首日，校門口防疫檢測排長龍。(記者張心／攝影)

開學頭兩日 紐約市近60間教室因疫情關閉 逾200人染疫

2021-09-15 13:13
懷特騎摩特車專盯年輕少女襲胸。(市警提供)

瑜珈教練曼哈頓華埠襲胸多華女 包括4位NYU女學生

2021-09-18 14:54

超人氣

更多 >
美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍
均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸
被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地

被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地