布碌崙華社「愛情詐騙」猖獗 警籲警惕

市警62分局警員受邀舉行社區安全講座。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社長久以來詐騙 案件多發，62分局社區事務警員諾戈爾(Eduard Nogol)日前在華人社區服務中心邀請下，於會所內舉行社區安全講座；他表示，民眾因新冠疫情減少外出，更傾向利用網路或社交平台交友，應提防「愛情詐騙」(romance scam)，勿沖昏頭將錢財交給網路上認識的陌生人。

諾戈爾表示，手機詐騙很多時候針對長者下手，常用套路是冒充政府或市府官員、中國領事館；騙子常能說出家人名字，以其被捕入獄或入院為由要錢；他表示，沒有任何警局或醫院會以金錢來要脅民眾，更不會通過電話索取錢財，民眾只要聽到對方提到要禮卡、預付卡、賒購卡等關鍵詞，就能斷定對方是詐騙分子。

市警62分局警員受邀舉行社區安全講座。(記者顏潔恩／攝影)

若民眾首次將錢轉給對方後，初嘗甜頭的詐騙者一定會尋找其他理由，讓受害者再次轉錢給他們；這時民眾要切記，若第一次付錢都不能解決問題，那麼第二、第三次也不會起到作用，不要盲目聽信對方的話一次次受騙。

另一方面，新冠疫情造成民眾外出社交的機會減少，更多人喜歡使用社交平台交友，造成「愛情詐騙」的犯案手法猖獗；對方和當事人建立關係後，往往會用一大堆藉口索錢，例如家人出事急需錢、想搞投資、或帶一筆錢到約定的地方見面等等。

他表示，對方通常都是獅子大開口，一次性便要上千上萬元，雖然不能說對方肯定在撒謊，但是絕大多數的情況都是詐騙案例。

對於已受害的民眾，諾戈爾表示由於很多詐騙分子不在紐約市 、甚至不在美國 ，造成紐約市警的調查權限受阻；但他強調民眾依然要報警，有義務讓警方知道社區犯罪並將消息傳遞給更多人，加以防範。除報警外，他也推薦到美國聯邦貿易委員會的網站發出投訴，網站是ftc.gov/complaint，會有聯邦調查局(FBI)官員介入調查。