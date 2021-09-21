紐約市警部門第61位 50歲亞裔警員染新冠去世

50歲亞裔捷運分局警員查韋斯因新冠去世。(取自推特)

紐約市警總局局長希爾(Dermott Shea)19日在社交媒體發帖悼念一名因感染新冠而去世的亞裔警員，據悉他已供職市警超過20年，是九一一恐襲案的親歷者；他成為了市警第61位死於新冠的成員。

希爾在推特賬戶上寫道，警局今天非常悲痛的宣布，現年50歲的捷運 分局警員查韋斯(Leonardo Chavez)在和新冠的抗爭中失敗，我們和他的家人共同為他祈禱，他21年的服務和奉獻永遠不會被忘記。

警方消息人士稱，查韋斯於2000年加入警察 局，他的整個職業生涯都在捷運分局中度過；自2016年以來，他一直供職於該局的特別行動區(Special Operations District)；他被認為是市警部門第61位死於這種疾病的成員。

上個月，市警曼哈頓捷運特別小組(Transit Borough Manhattan Task Force)的警員克萊奇(Sony Clerge)也因感染而去世，他在市警工作了19年的時間。

根據數據，市警大部分的新冠死亡案例為文職人員，儘管警察是疫苗 推出後首批獲准接種的人群之一，但市警的人整體疫苗接種率仍不到50%。截至上個月，市警近3萬5000名制服警員和近1萬8000名文職警員的接種率僅約為47%。