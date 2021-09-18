布碌崙地鐵站陷糾紛將人踢下手扶梯 男嫌落網

32歲的希爾被捕控罪。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林 )多條地鐵列車途徑的大西洋大道、巴克萊中心地鐵站 (Atlantic Avenue-Barclays Center Station)日前發生一起攻擊案，一名男子在手扶梯上與另名路人女子發生糾紛，一腳用力朝對方胸口踢去，令她在扶梯上翻滾多圈受傷；經過數天的追捕，警方目前逮捕該名涉嫌攻擊的男子。

據警方消息，該案件發生於本月9日晚7時，在位於該地鐵站的一處手扶梯邊上；當時一名32歲的女子站在手扶梯邊上，而同樣32歲的希爾(Bradley Hill)則走過身旁，擦肩而過時可能不小心撞到對方手臂。

女子隨即出口「你應該說聲不好意思(excuse me)」，沒想到竟一下激起希爾的怒火，一邊喊道「我已經說了！」，之後抬起腳狠狠地朝對方的胸口踢了一腳；受害者頓時失去重心，先撞到身後的另一名男子，之後跌落在手扶梯上翻滾多圈，場面嚇人。

受害者背部、手臂、腳、膝蓋和大腿多處畫傷和紅腫，但拒絕到醫院接受治療；警方之後根據監控錄像搜索嫌犯，終於在17日抓到希爾，被控多項攻擊致傷罪名。