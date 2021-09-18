網購遊戲機面交 華男被劫財

班森賀華男日前與網友在街上交易卻被劫。（取自谷歌地圖）

布碌崙 (布魯克林)班森賀一名華裔男子日前在社群媒體 上結識一名女子，欲購買對方的電子遊戲機，約定見面交易；華男 未意識到落入陷阱，交易當天兩名男子抵達現場，亮出短槍威脅他交出財物，華男身上700多元現金被搶。

根據市警62分局紀錄，該案發生於本月6日傍晚6時40分，在20大道7416號的餐廳門口前；23歲華男報警指出，前幾日在臉書上結識名為「Heather Marquez」的女子，對方正出售一台索尼PS5遊戲機，兩人談妥後就相約在以上地址交易，女子表示自己的表哥會代為交貨。

華男當天抵達約定地點，最終等來兩名陌生男子，一人手上拿著遊戲機、另一人則接過現金後算錢；正當華男伸手要接過遊戲機時，其中一人突然亮出一把黑色手槍指著他，並說道「如果你再過來，我就開槍」。

兩名劫匪搶了錢後跳上一輛黑色轎車，向20大道北向逃逸；警方表示，受害者沒有受傷，但損失780元。

62分局警員搜索嫌犯無果，附近的商店攝像頭也未能拍清嫌犯的樣貌和搭乘的轎車，呼籲民眾提供線索；若有消息，請立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或致電五分局探員組(212)334-0742，消息來源絕對保密。